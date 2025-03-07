FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 207
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приготовлю носовые платки.......... Я думаю вечером они тебе пригодятся.
приготовлю носовые платки.......... Я думаю вечером они тебе пригодятся.
надеюсь что попрыгают больше 5-10 пунктов
;)
приготовлю носовые платки.......... Я думаю вечером они тебе пригодятся.
думаю не пригодятся уже платочки))судьба на свечах нарисовалась))))
надеюсь что попрыгают больше 5-10 пунктов
;)
60-120 прыгнут)
Фунт 36140 пока цель,а потом новости скажут)
Таакссс...
Маляська на Луне закрыта от южных дрын, ждем отработки северных:
Еня на очереди...
Таакссс...
Маляська на Луне закрыта от южных дрын, ждем отработки северных:
Еня на очереди...
может и так быть...
Думаю не пригодятся))
На, не жалко.
Цапануть сигнальчик по Еврику...
приготовлю носовые платки.......... Я думаю вечером они тебе пригодятся.
надеюсь платки остались?)))фунт канада косячёк вышел)