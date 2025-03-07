FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 207

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Aleksandr Yakovlev #:

приготовлю носовые платки.......... Я думаю вечером они тебе пригодятся.

Думаю не пригодятся))посмотрим.я просто не рискую..вот сегодня закрыл Австралия йена в шорт,10 дней стояла позиция...если что перекрываю минуса😃
 
Aleksandr Yakovlev #:

приготовлю носовые платки.......... Я думаю вечером они тебе пригодятся.

надеюсь что попрыгают больше 5-10 пунктов

;)

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Aleksandr Yakovlev #:

приготовлю носовые платки.......... Я думаю вечером они тебе пригодятся.

думаю не пригодятся уже платочки))судьба на свечах нарисовалась))))

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Renat Akhtyamov #:

надеюсь что попрыгают больше 5-10 пунктов

;)

60-120 прыгнут)

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dryun777 #:
Фунт 36140 пока цель,а потом новости скажут)
Фунт 36200 Профит..цель то дошла))вот это была чиста интуиция!!!!
 

Таакссс...      

Маляська на Луне закрыта от южных дрын, ждем отработки северных:


Еня на очереди...

 
Lesorub #:

Таакссс...      

Маляська на Луне закрыта от южных дрын, ждем отработки северных:


Еня на очереди...

может и так быть...


 
dryun777 #:
Думаю не пригодятся))

На, не жалко.


 

Цапануть сигнальчик по Еврику...


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Aleksandr Yakovlev #:

приготовлю носовые платки.......... Я думаю вечером они тебе пригодятся.

надеюсь платки остались?)))фунт канада косячёк вышел)

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