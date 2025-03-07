FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 248

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dryun777 #:

пипсотня говоришь?)))типа этого?))

Ага...


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щас и эту проверим)))
Файлы:
Screenshot_2.jpg  71 kb
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Aleksandr Yakovlev #:

Я больше склонен думать на счет верхнего. Но дело твое.

если что платочки пришлёшь)))))

Файлы:
Screenshot_3.jpg  132 kb
 
dryun777 #:

если что платочки пришлёшь)))))

Обязательно))) Как без этого.

Даже плече подставлю)))

 

Не понятно что дальше будет. 

Либо пробьет и далее вниз пойдет либо.....

Решил закрыться.


 
Lesorub #:

И еще малость...



Смотрю я на ваши скрины, и думаю... Почему бы не открываться "зеркально"? Просадки уйдут.
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ifitstrue #:
Смотрю я на ваши скрины, и думаю... Почему бы не открываться "зеркально"? Просадки уйдут.
А ты сам попробуй и потом результат сообщишь)
[Удален]  

Испытываю голосового помощника для записи текстовых файлов. Круто получается стол стереть.👍

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

EUR\USD-H2          ------- сегодня цель 1.15625

EURUSDH2 1.15625

 

Привет с ночного будуна...


[Удален]  

XAU\USD-H2        ------ цель на сегодня - смотрит на 1749.15

XAUUSDH2 1749.15

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