FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 248
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пипсотня говоришь?)))типа этого?))
Ага...
Я больше склонен думать на счет верхнего. Но дело твое.
если что платочки пришлёшь)))))
если что платочки пришлёшь)))))
Обязательно))) Как без этого.
Даже плече подставлю)))
Не понятно что дальше будет.
Либо пробьет и далее вниз пойдет либо.....
Решил закрыться.
И еще малость...
Смотрю я на ваши скрины, и думаю... Почему бы не открываться "зеркально"? Просадки уйдут.
Испытываю голосового помощника для записи текстовых файлов. Круто получается стол стереть.👍
Привет с ночного будуна...
XAU\USD-H2 ------ цель на сегодня - смотрит на 1749.15