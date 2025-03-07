FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 15

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Lesorub:

Так Вы сами с собой разговариваете...Как же тут понять???

Иди туда, не знаю куда... Смотри то, не знаю что...

Не  проще ли написать по босяцки???



Это как? Меня смущает отметка мин 1.3532 - вроде как в продолжение, а вот ветка сама на бай, есть опасения.

Сам коридор перегружен и возможен прорыв. 


[Удален]  

можно потихоньку рискнуть в золото в покупки - не мешало что бы, ещё ниже опустилась что бы прикупить(от синей линии горизонтальной)

XAUUSDH2 

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по фунту ещё держится сигнал вниз 

GBPUSDH2

 
SanAlex:

можно потихоньку рискнуть в золото в покупки - не мешало что бы, ещё ниже опустилась что бы прикупить(от синей линии горизонтальной)

 

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по фунту ещё держится сигнал вниз 


))) После коррекции дробь лота вниз/1.3595-1.3617/ основа в максе. 

[Удален]  
Rustam Galkeev:

))) После коррекции дробь лота вниз основа в максе

у меня разок синяя сработала - желательно ещё разок чуть ниже - и тогда можно верх 

XAUUSDH2 2

 
SanAlex:

у меня разок синяя сработала - желательно ещё разок чуть ниже - и тогда можно верх 


Есть опасность входа на селл, тока пипы. А вот после коррекции моно и взять с запасом. 

Сработал и на верх и вниз,следующая партия на откате, если конечно разом не протестирует 1,3532,

то тогда на коротке, так как %ка очень опасная, т.е ветка сама по себе и на бай и на селл, где последнее требует подтверждения 

коррекция на текущий момент должна быть от 30-50пп после чего моно и встать норм пока тока пипы с дробь лотами... ./

 
SanAlex:

можно потихоньку рискнуть в золото в покупки - не мешало что бы, ещё ниже опустилась что бы прикупить(от синей линии горизонтальной)

Выше 1900 сегодня не пойдёт

[Удален]  
Rustam Galkeev:

Есть опасность входа на селл, тока пипы. А вот после коррекции моно и взять с запасом. 

Сработал и на верх и вниз,следующая партия на откате, если конечно разом не протестирует 1,3532,

то тогда на коротке, так как %ка очень опасная, т.е ветка сама по себе и на бай и на селл, где последнее требует подтверждения 

коррекция на текущий момент должна быть от 30-50пп после чего моно и встать норм пока тока пипы с дробь лотами... ./

у меня проще - накупил, заранее установил хотючую прибыль(например хочу 5000 руб) как средства пополнятся на эту сумму эксперт на всех парах закроет всё и удалится.

- приходится потом другую хотелку настроить и всё по кругу.

[Удален]  
VVT:

Выше 1900 сегодня не пойдёт

я уже свою хотелку забрал - теперь до понедельника оставлю хотелки 

- у меня всё закрылось уже по прибыли
 

Можно дробью на откатах заходить... ./

 
SanAlex:

я уже свою хотелку забрал - теперь до понедельника оставлю хотелки 

Я залез в отскок до 1875, посмотрим)

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