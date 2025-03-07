FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так Вы сами с собой разговариваете...Как же тут понять???
Иди туда, не знаю куда... Смотри то, не знаю что...
Не проще ли написать по босяцки???
Это как? Меня смущает отметка мин 1.3532 - вроде как в продолжение, а вот ветка сама на бай, есть опасения.
Сам коридор перегружен и возможен прорыв.
можно потихоньку рискнуть в золото в покупки - не мешало что бы, ещё ниже опустилась что бы прикупить(от синей линии горизонтальной)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
по фунту ещё держится сигнал вниз
можно потихоньку рискнуть в золото в покупки - не мешало что бы, ещё ниже опустилась что бы прикупить(от синей линии горизонтальной)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
по фунту ещё держится сигнал вниз
))) После коррекции дробь лота вниз/1.3595-1.3617/ основа в максе.
))) После коррекции дробь лота вниз основа в максе
у меня разок синяя сработала - желательно ещё разок чуть ниже - и тогда можно верх
у меня разок синяя сработала - желательно ещё разок чуть ниже - и тогда можно верх
Есть опасность входа на селл, тока пипы. А вот после коррекции моно и взять с запасом.
Сработал и на верх и вниз,следующая партия на откате, если конечно разом не протестирует 1,3532,
то тогда на коротке, так как %ка очень опасная, т.е ветка сама по себе и на бай и на селл, где последнее требует подтверждения
коррекция на текущий момент должна быть от 30-50пп после чего моно и встать норм пока тока пипы с дробь лотами... ./
можно потихоньку рискнуть в золото в покупки - не мешало что бы, ещё ниже опустилась что бы прикупить(от синей линии горизонтальной)
Выше 1900 сегодня не пойдёт
Есть опасность входа на селл, тока пипы. А вот после коррекции моно и взять с запасом.
Сработал и на верх и вниз,следующая партия на откате, если конечно разом не протестирует 1,3532,
то тогда на коротке, так как %ка очень опасная, т.е ветка сама по себе и на бай и на селл, где последнее требует подтверждения
коррекция на текущий момент должна быть от 30-50пп после чего моно и встать норм пока тока пипы с дробь лотами... ./
у меня проще - накупил, заранее установил хотючую прибыль(например хочу 5000 руб) как средства пополнятся на эту сумму эксперт на всех парах закроет всё и удалится.
- приходится потом другую хотелку настроить и всё по кругу.
Выше 1900 сегодня не пойдёт
я уже свою хотелку забрал - теперь до понедельника оставлю хотелки- у меня всё закрылось уже по прибыли
Можно дробью на откатах заходить... ./
я уже свою хотелку забрал - теперь до понедельника оставлю хотелки
Я залез в отскок до 1875, посмотрим)