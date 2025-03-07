FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 475

Новый комментарий
[Удален]  

Ну и напоследок в этом году. Всех С Новым Годом!

GBP\USD-H2      Больше шансов - что цель на сегодня 1.35596

GBPUSDH2 1.35596


 

Создана новая тема на 2022 год.

Прошу всех постепенно перебраться в неё.

Всех с наступающим Новым Годом!

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022
  • 2021.12.31
  • www.mql5.com
Всех с наступающим Новым Годом! Пусть в наступившем году все ваши планы и прогнозы сбываются, а следствием становится благополучие...
 
Artyom Trishkin #:

Создана новая тема на 2022 год.

Прошу всех постепенно перебраться в неё.

Всех с наступающим Новым Годом!

Мою тему удаляли как преждесозданную. Посмотрю, как в этом году поведут себя модераторы 
 
Aleksandr Yakovlev #:
Мою тему удаляли как преждесозданную. Посмотрю, как в этом году поведут себя модераторы 

Вы где-то уже создавали такую тему? Насколько заранее, что я её не увидел?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:
Мою тему удаляли как преждесозданную. Посмотрю, как в этом году поведут себя модераторы 
Да, теперь будешь обосновывать прогнозы, а не абы как
 
Vladimir Baskakov #:
Да, теперь будешь обосновывать прогнозы, а не абы как

1. На "Вы"

2. Не вам решать что должен делать модератор в созданной им ветке.

3. С наступающим.

[Удален]  
Artyom Trishkin #:

1. На "Вы"

2. Не вам решать что должен делать модератор в созданной им ветке.

3. С наступающим.

Вообще то Яковлеву писал, мы с ним на ты
 
Vladimir Baskakov #:
Вообще то Яковлеву писал, мы с ним на ты

ОКи, добро. Не заметил.

 
Artyom Trishkin #:

Вы где-то уже создавали такую тему? Насколько заранее, что я её не увидел?

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021

Была создана тема 31 декабря 2020. ЕЕ удалили модеры.

Пришлось потом 1 -го числа открывать.

Так что ради справедливости и избежания

"двойных" стандартов, удалите ветку как преждевременно

 созданную. За ранее спасибо.

Тему на 2022 создадите первого числа.

 
Aleksandr Yakovlev #:
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021

Была создана тема 31 декабря 2020. ЕЕ удалили модеры.

Пришлось потом 1 -го числа открывать.

Так что ради справедливости и избежания

"двойных" стандартов, удалите ветку как преждевременно

 созданную. За ранее спасибо.

Тему на 2022 создадите первого числа.

Нет. Созданную тему удалять уже не буду.

К слову - в 2021 году я создавал ветку, но когда увидел Вашу созданную - я свою удалил. Так что - всё честно.

1...468469470471472473474475476
Новый комментарий