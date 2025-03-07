FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 475
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и напоследок в этом году. Всех С Новым Годом!
GBP\USD-H2 Больше шансов - что цель на сегодня 1.35596
Создана новая тема на 2022 год.
Прошу всех постепенно перебраться в неё.
Всех с наступающим Новым Годом!
Создана новая тема на 2022 год.
Прошу всех постепенно перебраться в неё.
Всех с наступающим Новым Годом!
Мою тему удаляли как преждесозданную. Посмотрю, как в этом году поведут себя модераторы
Вы где-то уже создавали такую тему? Насколько заранее, что я её не увидел?
Мою тему удаляли как преждесозданную. Посмотрю, как в этом году поведут себя модераторы
Да, теперь будешь обосновывать прогнозы, а не абы как
1. На "Вы"
2. Не вам решать что должен делать модератор в созданной им ветке.
3. С наступающим.
1. На "Вы"
2. Не вам решать что должен делать модератор в созданной им ветке.
3. С наступающим.
Вообще то Яковлеву писал, мы с ним на ты
ОКи, добро. Не заметил.
Вы где-то уже создавали такую тему? Насколько заранее, что я её не увидел?
Была создана тема 31 декабря 2020. ЕЕ удалили модеры.
Пришлось потом 1 -го числа открывать.
Так что ради справедливости и избежания
"двойных" стандартов, удалите ветку как преждевременно
созданную. За ранее спасибо.
Тему на 2022 создадите первого числа.
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Была создана тема 31 декабря 2020. ЕЕ удалили модеры.
Пришлось потом 1 -го числа открывать.
Так что ради справедливости и избежания
"двойных" стандартов, удалите ветку как преждевременно
созданную. За ранее спасибо.
Тему на 2022 создадите первого числа.
Нет. Созданную тему удалять уже не буду.
К слову - в 2021 году я создавал ветку, но когда увидел Вашу созданную - я свою удалил. Так что - всё честно.