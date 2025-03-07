FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 30

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Vladimir Baskakov:
Улучшил?

перестал делать некоторые глупости.. не все конечно, но перестал

 

как минимум нельзя торговать с худшей цены...

толстячки могут защищать риски, а я нет. Поэтому моя цена должна быть не худшей. На сколько и когда, пусть каждый сам решает по себе

 
Rustam Galkeev:

4 тренда разнонаправленных с новыми корредорами внутри больших и колебаниями около текущих экстремумов.

Это вращение довольно прибольно.

Вы правы, для кого-то приБЫЛЬНО, а для кого-то приБОЛЬНО.)

[Удален]  
khorosh:

Вы правы, для кого-то приБЫЛЬНО, а для кого-то приБОЛЬНО.)

Не бывает 4 трендов
[Удален]  
khorosh:

а для кого-то приБОЛЬНО.)

Да уж, смотреть, когда цена идёт против тебя, некомфортно.
 

Прогноз удался. День по фунту растущий.

 
khorosh:

Прогноз удался. День по фунту растущий.

пока 1.36 только откормили..он теперь толстенький

 
Maxim Kuznetsov:

пока 1.36 только откормили..он теперь толстенький

Да, перед убоем всегда откармливают.)

 
khorosh:

Вы правы, для кого-то приБЫЛЬНО, а для кого-то приБОЛЬНО.)

Каму как. Больно когда работаешь со стопами, а с лимитами 

наоборот, если и бывают то маленькие огорчения -10-20пп в замок поймаешь.

 

Картина Репина "Ожидание тейка на закате дня" :-)


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