FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 30
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перестал делать некоторые глупости.. не все конечно, но перестал
как минимум нельзя торговать с худшей цены...
толстячки могут защищать риски, а я нет. Поэтому моя цена должна быть не худшей. На сколько и когда, пусть каждый сам решает по себе
4 тренда разнонаправленных с новыми корредорами внутри больших и колебаниями около текущих экстремумов.
Это вращение довольно прибольно.
Вы правы, для кого-то приБЫЛЬНО, а для кого-то приБОЛЬНО.)
Вы правы, для кого-то приБЫЛЬНО, а для кого-то приБОЛЬНО.)
а для кого-то приБОЛЬНО.)
Прогноз удался. День по фунту растущий.
Прогноз удался. День по фунту растущий.
пока 1.36 только откормили..он теперь толстенький
пока 1.36 только откормили..он теперь толстенький
Да, перед убоем всегда откармливают.)
Вы правы, для кого-то приБЫЛЬНО, а для кого-то приБОЛЬНО.)
Каму как. Больно когда работаешь со стопами, а с лимитами
наоборот, если и бывают то маленькие огорчения -10-20пп в замок поймаешь.
Картина Репина "Ожидание тейка на закате дня" :-)