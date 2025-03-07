FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 374

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dryun777 #:

в принципе   у киви ход есть,,но не так..не всегда они совпадают то!!

Ага
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Vladimir Baskakov #:
Ауди идёт за киви

уговорил,киви тоже в покупку)

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Vladimir Baskakov #:
Ага

ну открой дневку ежа и франк йена и сравни!!херня это всё..долгосрочные графики более менее похожи

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dryun777 #:

ну открой дневку ежа и франк йена и сравни!!херня это всё..долгосрочные графики более менее похожи

Ты сравниваешь ж с пальцем
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Vladimir Baskakov #:
Ага

на ночь полно пар почти 100 процентных по анализу..завтра будет хороший день)бросай верить шарлатанам!!

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чиф вниз,но если данные по безработитце завтра плохие будут то вверх стрельнёт!
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странно а коментарий про штаны то что удалили)))вроде ничего запрещённого
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биткоин приблизился к предедущему максимуму,,возможен спуск вниз.бежать надо)))

 

Пару десятков п. то я возьму. Но это не точно.

По евро фунту все сделки открытые на прошлой неделе, закрыты в пятницу.

Цена порадовала своим хорошим движением вверх.

Так же в пятницу был сформирован сигнал на понижение.

Было импульсное движение вверх с последующим его перебитием импульсом более сильным.

Это подтверждено объемами. Не скажу, что на коррекции это "сильный" сигнал.

Но он есть и воспользоваться можно. Есть 2 цели . В общем, посмотрим.


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Серебро должно быть так!!
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