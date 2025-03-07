FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 374
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в принципе у киви ход есть,,но не так..не всегда они совпадают то!!
Ауди идёт за киви
уговорил,киви тоже в покупку)
Ага
ну открой дневку ежа и франк йена и сравни!!херня это всё..долгосрочные графики более менее похожи
ну открой дневку ежа и франк йена и сравни!!херня это всё..долгосрочные графики более менее похожи
Ага
на ночь полно пар почти 100 процентных по анализу..завтра будет хороший день)бросай верить шарлатанам!!
биткоин приблизился к предедущему максимуму,,возможен спуск вниз.бежать надо)))
Пару десятков п. то я возьму. Но это не точно.
По евро фунту все сделки открытые на прошлой неделе, закрыты в пятницу.
Цена порадовала своим хорошим движением вверх.
Так же в пятницу был сформирован сигнал на понижение.
Было импульсное движение вверх с последующим его перебитием импульсом более сильным.
Это подтверждено объемами. Не скажу, что на коррекции это "сильный" сигнал.
Но он есть и воспользоваться можно. Есть 2 цели . В общем, посмотрим.