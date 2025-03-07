FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 385
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тут ч пока бежать надо с лонга)
1,37100. Буду ждать там
эту пару я брал только по свечному анализу.
1,37100. Буду ждать там
ну я то если что перезайду))
ну я то если что перезайду))
А смысл дергаться? Хотя дело твое. Я не советчик.
эта по идее должна вниз..свой лонг отработала,тоже закрываю
А смысл дергаться? Хотя дело твое. Я не советчик.
уехать могу и связи не будет))так что как то так
эта по идее должна вниз..свой лонг отработала,тоже закрываю
Недельный график посмотри. Там вообще на месяц оставить эту позицию можно.)))
Недельный график посмотри. Там вообще на месяц оставить эту позицию можно.)))
так смотрел,,тоже должок есть..я изза этих проблем англичан с европой опасаюсь фунт без присмотра на повышение оставлять..вот прикинь завтра европа что еибудь серьёзное выкинет против британии и капец же фунту и стопы слетят не помогут..ну его))перестрахуюсь))
дневная свеча скупленна,на завтра бай
ай закрыл..просто психанул и не хочу ждать..вернусь к этой паре..селл по ней +500 ещё стоит