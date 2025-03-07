FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 385

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dryun777 #:

тут ч пока бежать надо с лонга)

1,37100. Буду ждать там

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эту пару я брал только по свечному анализу.

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Aleksandr Yakovlev #:

1,37100. Буду ждать там

ну я то если что перезайду))

 
dryun777 #:

ну я то если что перезайду))

А смысл дергаться? Хотя дело твое. Я не советчик.

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эта по идее должна вниз..свой лонг отработала,тоже закрываю

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Aleksandr Yakovlev #:

А смысл дергаться? Хотя дело твое. Я не советчик.

уехать могу и связи не будет))так что как то так

 
dryun777 #:

эта по идее должна вниз..свой лонг отработала,тоже закрываю

Недельный график посмотри. Там вообще на месяц оставить эту позицию можно.)))

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Aleksandr Yakovlev #:

Недельный график посмотри. Там вообще на месяц оставить эту позицию можно.)))

так смотрел,,тоже должок есть..я изза этих проблем англичан с европой опасаюсь фунт без присмотра на повышение оставлять..вот прикинь завтра европа что еибудь серьёзное выкинет против британии и капец же фунту и стопы слетят не помогут..ну его))перестрахуюсь))

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дневная свеча скупленна,на завтра бай

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ай закрыл..просто психанул и не хочу ждать..вернусь к этой паре..селл по ней +500 ещё стоит

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