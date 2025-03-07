FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 188

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А так будет по прогнозу)))


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Aleksandr Yakovlev #:

Нравиться заниматься самоистязанием?

Какие покупки? О чем ты?

Сейчас только продажи.

Максимум до куда цена еще может подняться это 1,27500,

а потом на 300 п. с лишним вниз. 300 это по 4 знаку.

Вот шортовая лимитка.


GBPCHF закрыл позицию 1,25650 напугал ты меня и нервы не выдержали)))а насчёт в шорт данную позицию что-то побаиваюсь))
 

КУКЛ в своем репертуаре...


 

Ближайший аукцион по Луню...


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Lesorub #:

КУКЛ в своем репертуаре...


Кукл помогает заработать)))но теперь есть вероятность,что ниже пойдет
 
dryun777 #:
Кукл помогает заработать)))но теперь есть вероятность,что ниже пойдет
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Lesorub #:
Конечно, пойдет! Долги нужно чтить...      
Ты имеешь ввиду,что фунт дойдет до 1,37000?
 
dryun777 #:
Ты имеешь ввиду,что фунт дойдет до 1,37000?

1.3669 на последней нижней картинке...    

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Aleksandr Yakovlev #:

А так будет по прогнозу)))


И всё таки мне кажется,что я был прав!!просто по новому каналу будет идти вверх
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Lesorub #:

1.3669 на последней нижней картинке...    

Сегодня???это не реально))
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