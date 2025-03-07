FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 188
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А так будет по прогнозу)))
Нравиться заниматься самоистязанием?
Какие покупки? О чем ты?
Сейчас только продажи.
Максимум до куда цена еще может подняться это 1,27500,
а потом на 300 п. с лишним вниз. 300 это по 4 знаку.
Вот шортовая лимитка.
КУКЛ в своем репертуаре...
Ближайший аукцион по Луню...
КУКЛ в своем репертуаре...
Кукл помогает заработать)))но теперь есть вероятность,что ниже пойдет
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.09.09 07:48
Аудя...
Евра:
Фунт:
Ты имеешь ввиду,что фунт дойдет до 1,37000?
1.3669 на последней нижней картинке...
А так будет по прогнозу)))
1.3669 на последней нижней картинке...