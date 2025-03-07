FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 120

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VVT:

Это был прогноз от брокера)


А это мои личные сделки по собственным прогнозам)))


[Удален]  

BTC\USD Развернулся ждём (ноль) но сначала сюда 50341.14

BTCUSDH12 50341.14

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 комиссия - что то не пойму, как такой результат получается ? может выходной и считалка не правильно считает.

btc 

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SanAlex:

BTC\USD Развернулся ждём (ноль) но сначала сюда 50341.14

Ещё одну точку 44040.40 потрогает - потом вообще будет интересно.

BTCUSDWeekly 44040.40

 

EUR_USD

Предположительно коррекция в движении 0773-2348 ( D ), образован  коррекционный канал , достигнут уровень 38.2 , пара торгуется в области 20-го уровня (Н-6 ) , Н-3 , предположительно зиг-заг, от экстремума 1736 до 1993  "глубокой "коррекции по Фибо не было т.е. присутствует потенциал продаж , при условии  что рынок достиг локальной цели дальнейшие события можно прогнозировать по отношению к 20- уровню. Уровни 2070 и 1930 рассматриваю в перспективе времени 1-1.5 (D) .
Файлы:
EURUSDDaily_18_04.png  76 kb
EURUSDH6_18.png  72 kb
EURUSDH3_18.png  72 kb
[Удален]  

EUR\AUD Цель 1.57076  В синем кубе в покупки 

EURAUDDaily 1.57076

EURAUDH2

[Удален]  

GBP\USD Цель 1.36036 

GBPUSDDaily 1.36036

GBPUSDH2

 

Что за фигня в терминале в истории результатная строка не показывается... у всех так или только на Робо форе, что-то это мне совсем не нравится...стал скрины делать регулярно... и еще убыток такой вставили, а я только деньги закинул депо было +7 с лишним вначале а теперь вон что стоит, это за какие-то долги прошлые так вроде не должны брать

Что-то я в панике не знаю что делать и как это возможно...

не показывает результат на истории

 

И что интересно и заведенную сумму не показывает... прибавили к старой или что... ничего не могу найти и понять...

Если так можно делать, то это вообще беспредел...

демо нормально идет, это что хакеры что ли накинулись на российский терминал...

аллё, гараж...модераторы, что делать кто-нибудь может что-то подсказать...

обман 

 
Сергей Криушин:

И что интересно и заведенную сумму не показывает... прибавили к старой или что... ничего не могу найти и понять...

Если так можно делать, то это вообще беспредел...

демо нормально идет, это что хакеры что ли накинулись на российский терминал...

модераторы, что делать кто-нибудь может что-то подсказать...

 

Это у тебя вся история или только с 19 числа? 
 
Aleksandr Yakovlev:
Это у тебя вся история или только с 19 числа? 

 они теперь что за всю историю будут отнимать,.. я им уже слил херову тучу денег и теперь вон что...им всё мало что ли...

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