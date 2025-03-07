FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 120
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Это был прогноз от брокера)
А это мои личные сделки по собственным прогнозам)))
BTC\USD Развернулся ждём (ноль) но сначала сюда 50341.14
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комиссия - что то не пойму, как такой результат получается ? может выходной и считалка не правильно считает.
BTC\USD Развернулся ждём (ноль) но сначала сюда 50341.14
Ещё одну точку 44040.40 потрогает - потом вообще будет интересно.
EUR_USDПредположительно коррекция в движении 0773-2348 ( D ), образован коррекционный канал , достигнут уровень 38.2 , пара торгуется в области 20-го уровня (Н-6 ) , Н-3 , предположительно зиг-заг, от экстремума 1736 до 1993 "глубокой "коррекции по Фибо не было т.е. присутствует потенциал продаж , при условии что рынок достиг локальной цели дальнейшие события можно прогнозировать по отношению к 20- уровню. Уровни 2070 и 1930 рассматриваю в перспективе времени 1-1.5 (D) .
EUR\AUD Цель 1.57076 В синем кубе в покупки
GBP\USD Цель 1.36036
Что за фигня в терминале в истории результатная строка не показывается... у всех так или только на Робо форе, что-то это мне совсем не нравится...стал скрины делать регулярно... и еще убыток такой вставили, а я только деньги закинул депо было +7 с лишним вначале а теперь вон что стоит, это за какие-то долги прошлые так вроде не должны брать
Что-то я в панике не знаю что делать и как это возможно...
И что интересно и заведенную сумму не показывает... прибавили к старой или что... ничего не могу найти и понять...
Если так можно делать, то это вообще беспредел...
демо нормально идет, это что хакеры что ли накинулись на российский терминал...
аллё, гараж...модераторы, что делать кто-нибудь может что-то подсказать...
И что интересно и заведенную сумму не показывает... прибавили к старой или что... ничего не могу найти и понять...
Если так можно делать, то это вообще беспредел...
демо нормально идет, это что хакеры что ли накинулись на российский терминал...
модераторы, что делать кто-нибудь может что-то подсказать...
Это у тебя вся история или только с 19 числа?
они теперь что за всю историю будут отнимать,.. я им уже слил херову тучу денег и теперь вон что...им всё мало что ли...