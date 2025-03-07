FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 456

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SanAlex #:

GBP\JPY-H2        ещё держит курс, вправо-вниз.


Откуда знаешь, что вправо пойдёт, колись?
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Vladimir Baskakov #:
Откуда знаешь, что вправо пойдёт, колись?

там новый год вкусняшки, вот и целится она вправо. 

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SanAlex #:

там новый год вкусняшки, вот и целится она вправо. 

Удивительно
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SanAlex #:

там новый год вкусняшки, вот и целится она вправо

. а мне погадаешь?
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dryun777 #:
. а мне погадаешь?

а как же, Пожалуйста! - Вчерашний Ваш прогноз  по GBP\USD-H1 - минус 670 points 

GBPUSDH1

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SanAlex #:

а как же, Пожалуйста! - Вчерашний Ваш прогноз  по GBP\USD-H1 - минус 670 points 



Ты получше присмотрись!!я даже цель обозначил,и до цели дойдёт в любом случае!!!и меня твои минутные таймфреймы не интересуют!!пара уже выше чем вчера

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Ты получше присмотрись!!я даже цель обозначил,и до цели дойдёт в любом случае!!!и меня твои минутные таймфреймы не интересуют!!пара уже выше чем вчера

GBPJPYM5     -------- когда давал прогноз в 4.44 хотела вниз

вот как раз минутные и дают шустрей перевернутся

GBPJPYM5 

 

           


            USD_JPY  

     MN - со средины 2016 г . основной объём котировок в диапазоне 114.50 - 105.50 , можно обратить внимание , при достижении уровня 114.50 пара может торговаться 2-3 месяца в области уровня. 

     D-1 , уровень 113.70 - баланс  ( MACD  демонстрирует понижательную тенденцию  ниже 113.70), S\R - 113.40 и 114.00 , если "декабрьский флет" продолжиться , то вероятно формирование фигуры ТА " голова-плечи". 


      

    


   

 
dryun777 #:
Вот и правильно
+++ 
 

редко тут пишу, но что-то там очень странное в этой азии. Геп по регулируемому юаню (ладно, суррогату-заменителю), всё равно это непорядок..И что-то сегодня жахнет.

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