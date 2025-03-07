FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 456
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GBP\JPY-H2 ещё держит курс, вправо-вниз.
Откуда знаешь, что вправо пойдёт, колись?
там новый год вкусняшки, вот и целится она вправо.
там новый год вкусняшки, вот и целится она вправо.
там новый год вкусняшки, вот и целится она вправо
. а мне погадаешь?
а как же, Пожалуйста! - Вчерашний Ваш прогноз #4536 по GBP\USD-H1 - минус 670 points
а как же, Пожалуйста! - Вчерашний Ваш прогноз #4536 по GBP\USD-H1 - минус 670 points
Ты получше присмотрись!!я даже цель обозначил,и до цели дойдёт в любом случае!!!и меня твои минутные таймфреймы не интересуют!!пара уже выше чем вчера
Ты получше присмотрись!!я даже цель обозначил,и до цели дойдёт в любом случае!!!и меня твои минутные таймфреймы не интересуют!!пара уже выше чем вчера
GBPJPYM5 -------- когда давал прогноз в 4.44 хотела вниз
вот как раз минутные и дают шустрей перевернутся
USD_JPY
MN - со средины 2016 г . основной объём котировок в диапазоне 114.50 - 105.50 , можно обратить внимание , при достижении уровня 114.50 пара может торговаться 2-3 месяца в области уровня.
D-1 , уровень 113.70 - баланс ( MACD демонстрирует понижательную тенденцию ниже 113.70), S\R - 113.40 и 114.00 , если "декабрьский флет" продолжиться , то вероятно формирование фигуры ТА " голова-плечи".
редко тут пишу, но что-то там очень странное в этой азии. Геп по регулируемому юаню (ладно, суррогату-заменителю), всё равно это непорядок..И что-то сегодня жахнет.