FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 288

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SanAlex #:

XAU\USD-H4    ------ немного отскочит - ну если перескочит, --- > BUY надо закрывать тогда

 хорошо пошла - вовремя теперь SELL закрыть 

XAU\USD-H1         --------  теперь будет прыгать туда сюда весь день

XAUUSDH1ТТ

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SanAlex #:

XAU\USD-H1         --------  теперь будет прыгать туда сюда весь день

XAU\USD-H1            ------- надеюсь - низы на сегодня отработали.!?

XAUUSDH1щщ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

XAU\USD-H4        ------------ хотя может и до сюда топать 1763.07

XAUUSDH4 1763.07

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Aleksandr Yakovlev #:

Обновлен ближайший максимум 156,062. Если на 5м. графике цена опустится ниже этой линии, может пойти вниз.

Ну, почти угадал. Вот такая полезная ветка
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Скоро фунту хана будет.скороо
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SanAlex  2021.10.15 11:12      RU

GBP\USD-H1   --------- ожидается сигнал верх - он вообще-то уже присутствует . Только робот откроет на новом баре .

GBPUSDH1

GBP\USD H1       ----- сигнал набирает обороты                                   XAU\USD-H1 золотишко на сегодня вроде низы отработало     

GBPUSDH1 888 XAUUSDH1 888

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EUR\JPY-H1                         ---- вроде - пошла на разворот                EUR\USD-H1                           ------ эта пара вообще - ломается как девочка 

EURJPYH1  EURUSDH1

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SanAlex #:

EUR\JPY-H1                         ---- вроде - пошла на разворот

 

Не устал?
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Vladimir Baskakov #:
Не устал?

от чего ? - тебе не нравятся мои картинки ? 

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SanAlex #:

от чего ? - тебе не нравятся мои картинки ? 

А кому они нравятся
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Vladimir Baskakov #:
А кому они нравятся

так что мне тогда делать?  тогда мне будет скучно, на сайт я захожу что бы людей выслушать - себя показать. Просто в других темах я не разбираюсь - ну и показываю себя здесь.

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