FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 288
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XAU\USD-H4 ------ немного отскочит - ну если перескочит, --- > BUY надо закрывать тогда
хорошо пошла - вовремя теперь SELL закрыть
XAU\USD-H1 -------- теперь будет прыгать туда сюда весь день
XAU\USD-H1 -------- теперь будет прыгать туда сюда весь день
XAU\USD-H1 ------- надеюсь - низы на сегодня отработали.!?
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XAU\USD-H4 ------------ хотя может и до сюда топать 1763.07
Обновлен ближайший максимум 156,062. Если на 5м. графике цена опустится ниже этой линии, может пойти вниз.
GBP\USD-H1 --------- ожидается сигнал верх - он вообще-то уже присутствует . Только робот откроет на новом баре .
GBP\USD H1 ----- сигнал набирает обороты XAU\USD-H1 золотишко на сегодня вроде низы отработало
EUR\JPY-H1 ---- вроде - пошла на разворот EUR\USD-H1 ------ эта пара вообще - ломается как девочка
EUR\JPY-H1 ---- вроде - пошла на разворот
Не устал?
от чего ? - тебе не нравятся мои картинки ?
от чего ? - тебе не нравятся мои картинки ?
А кому они нравятся
так что мне тогда делать? тогда мне будет скучно, на сайт я захожу что бы людей выслушать - себя показать. Просто в других темах я не разбираюсь - ну и показываю себя здесь.