FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 427

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Renat Akhtyamov #:
Ну как сказать.
Машки пока еще никому не помогали.
Посмотри, там твой заказ уже в код базе, но по ходу требует нюансов
Конечно,надо было стопы добавить, а не по обратному сигналу
 
Renat Akhtyamov #:
Остается только третье - ....
Но я не знаю что?
;)

А ты на что намекаешь... я  я девушек люблю... а этого Вовочку терпеть не могу... за его непонятный юмор, как будто в переводе....эх ма,была бы денег тьма, взял бы баб деревеньку... и всех на море в путешествие, вдоль по берегу приморья... или на необитаемый остров...)))

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Сергей Криушин #:

А ты на что намекаешь... я  я девушек люблю... а этого Вовочку терпеть не могу... за его непонятный юмор, как будто в переводе....эх ма,была бы денег тьма, взял бы баб деревеньку... и всех на море в путешествие, вдоль по берегу приморья... или на необитаемый остров...)))

Зачем тебе необитаемый остров, ты и так один и без денег
 
Сделка по золоту
Файлы:
Screenshot_3.png  31 kb
 
USDCAD держу BUY
Файлы:
Screenshot_4.png  60 kb
 
mixail789 mixajlof #:
USDCAD держу BUY

Хорошие сделки

 
mixail789 mixajlof #:
USDCAD держу BUY

А чего так слабо держишь?


 
С этой сделки достаточно, а  Вы до куда собираетесь держать ?
 
Vladimir Baskakov #:
Зачем тебе необитаемый остров, ты и так один и без денег

один совсем один, да как и ты тоже... я хоть старый один, а ты молодой олень и один совсем один, потому что у тебя нет чуства юмора... с тобой ни одна не будет жить, ну разве только такой же мудик...

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Сергей Криушин #:

один совсем один, да как и ты тоже... я хоть старый один, а ты молодой олень и один совсем один, потому что у тебя нет чуства юмора... с тобой ни одна не будет жить, ну разве только такой же мудик...

Если тебе не нравится мой бантик, так бы и сказал, зачем наговаривать
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