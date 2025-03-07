FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 427
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Ну как сказать.
Остается только третье - ....
А ты на что намекаешь... я я девушек люблю... а этого Вовочку терпеть не могу... за его непонятный юмор, как будто в переводе....эх ма,была бы денег тьма, взял бы баб деревеньку... и всех на море в путешествие, вдоль по берегу приморья... или на необитаемый остров...)))
А ты на что намекаешь... я я девушек люблю... а этого Вовочку терпеть не могу... за его непонятный юмор, как будто в переводе....эх ма,была бы денег тьма, взял бы баб деревеньку... и всех на море в путешествие, вдоль по берегу приморья... или на необитаемый остров...)))
USDCAD держу BUY
Хорошие сделки
USDCAD держу BUY
А чего так слабо держишь?
Зачем тебе необитаемый остров, ты и так один и без денег
один совсем один, да как и ты тоже... я хоть старый один, а ты молодой олень и один совсем один, потому что у тебя нет чуства юмора... с тобой ни одна не будет жить, ну разве только такой же мудик...
один совсем один, да как и ты тоже... я хоть старый один, а ты молодой олень и один совсем один, потому что у тебя нет чуства юмора... с тобой ни одна не будет жить, ну разве только такой же мудик...