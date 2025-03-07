FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 256

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И если кто-то хочет опровергнуть мои входы,:милости прошу)))кроме самой верхней сделки.  Вроде же в этой теме мы должны делится тенденциями,прогнозами и своими мыслями))(
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Lesorub #:

КУКЛ...


Как думаешь,GBPSEK до завтра до уровня спустится?
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))))))!!!
 
dryun777 #:
Как думаешь,GBPSEK до завтра до уровня спустится?

Вот:


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Все плюсовые закрыл))ночью спать не надо))
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SanAlex  2021.10.06 14:08      RU
Aleksandr Yakovlev #:
Все ужо предрешено 

борьба ещё не окончена - всё может быть, время такое.....

Снимок экрана 2021-10-06 140515 

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EUR\AUD       ------- медведи поединок побороли и цену потянули вниз к   1.58062

Снимок экрана 2021-10-07 035102 

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интересно- а если-бы я закрыл позиции, которые направлены вверх - ситуация бы изменилась бы???  

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SanAlex #:
SanAlex  2021.10.06 14:08      RU

борьба ещё не окончена - всё может быть, время такое.....

 

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EUR\AUD       ------- медведи поединок побороли и цену потянули вниз к   1.58062

 

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интересно- а если-бы я закрыл позиции, которые направлены вверх - ситуация бы изменилась бы???  

Дело не в медведях..цена пошла туда,куда следовало..зря вы пренебрегаете техническим анализом
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Следующее падение audnzd))
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gbpsek
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dryun777 #:
Следующее падение audnzd))

AUD\NZD-H2       -----   вижу пока - что целится к 1.05708 от туда можно и рискнуть вниз

AUDNZDH2 1.05708

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