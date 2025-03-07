FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 256
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
КУКЛ...
Как думаешь,GBPSEK до завтра до уровня спустится?
Вот:
Все ужо предрешено
борьба ещё не окончена - всё может быть, время такое.....
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
EUR\AUD ------- медведи поединок побороли и цену потянули вниз к 1.58062
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
интересно- а если-бы я закрыл позиции, которые направлены вверх - ситуация бы изменилась бы???
борьба ещё не окончена - всё может быть, время такое.....
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
EUR\AUD ------- медведи поединок побороли и цену потянули вниз к 1.58062
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
интересно- а если-бы я закрыл позиции, которые направлены вверх - ситуация бы изменилась бы???
Следующее падение audnzd))
AUD\NZD-H2 ----- вижу пока - что целится к 1.05708 от туда можно и рискнуть вниз