FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 196
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Душите Луня...
лесоруб на счёт луня!может ты и прав))пардон)))
Всем привет. Ко всему выше сказанному, сейчас еще бай по ауди.
ТП 0,74200
лесоруб на счёт луня!может ты и прав))пардон)))
Рыба не протухла???
Рыба не протухла???
да нет)))
да нет)))
Так "да" или "нет" ?
Всем привет. Ко всему выше сказанному, сейчас еще бай по ауди.
ТП 0,74200
а почему 74200?сопротивление 74000 же???
Так "да" или "нет" ?
нет..ничего не протухло)))
Всем привет. Ко всему выше сказанному, сейчас еще бай по ауди.
ТП 0,74200
Не рановато???