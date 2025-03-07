FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 196

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а лунь сюда пойдёт!!
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евро фунт не туда,странно
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Lesorub #:

Душите Луня... 


лесоруб на счёт луня!может ты и прав))пардон)))

 

Всем привет. Ко всему выше сказанному, сейчас еще бай по ауди.

ТП 0,74200

 
dryun777 #:

лесоруб на счёт луня!может ты и прав))пардон)))

Рыба не протухла???

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Lesorub #:

Рыба не протухла???

да нет)))

 
dryun777 #:

да нет)))

Так "да" или "нет" ?

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Aleksandr Yakovlev #:

Всем привет. Ко всему выше сказанному, сейчас еще бай по ауди.

ТП 0,74200

а почему 74200?сопротивление 74000 же???

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Lesorub #:

Так "да" или "нет" ?

нет..ничего не протухло)))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Всем привет. Ко всему выше сказанному, сейчас еще бай по ауди.

ТП 0,74200

Не рановато???


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