FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 249

Новый комментарий
[Удален]  
SanAlex #:

XAU\USD-H2        ------ цель на сегодня - смотрит на 1749.15


Ночью уснул,не взял золото,утром вошёл))закрывать уже надо
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Обязательно))) Как без этого.

Даже плече подставлю)))

Вчера закрыл euraud c плюсом,щас опять в селл зашёл)) всё таки не дают паре наверх
[Удален]  
dryun777 #:
Ночью уснул,не взял золото,утром вошёл))закрывать уже надо

у нас разная техника торговли - я открываю позицию и забываю про неё пока не закроется с общим профитом по паре.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

по этому у меня баланс больше, чем средств.

Снимок экрана 2021-10-05 101324 

 

Утренние слезы...


[Удален]  
SanAlex #:

у нас разная техника торговли - я открываю позицию и забываю про неё пока не закроется с общим профитом по паре.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

по этому у меня баланс больше, чем средств.

 

С этой стороны ты прав,мне тоже по душе взять и забыть.. только золото это не вариант)))взял и забыл деньги,,отдал🤣
[Удален]  
dryun777 #:
С этой стороны ты прав,мне тоже по душе взять и забыть.. только золото это не вариант)))взял и забыл деньги,,отдал🤣

как же не вариант ?! прогнозируй с запасом, а не на 5 минутном графике. 

 

Поднять Еврокопейку...



[Удален]  
euraud мои предложения сбываются,,если судить по волнам Элиота и техническим фигурам,то пару ждёт погружение))ну подтверждение нужно подождать))
 
dryun777 #:
euraud мои предложения сбываются,,если судить по волнам Элиота и техническим фигурам,то пару ждёт погружение))ну подтверждение нужно подождать))

Ага, я решил противоположно сделку сделать. )))

Поглядим в общем.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Ага, я решил противоположно сделку сделать. )))

Поглядим в общем.


Ой зряяя...я жду подтверждения до завтра ясно будет..
1...242243244245246247248249250251252253254255256...476
Новый комментарий