FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 249
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XAU\USD-H2 ------ цель на сегодня - смотрит на 1749.15
Обязательно))) Как без этого.
Даже плече подставлю)))
Ночью уснул,не взял золото,утром вошёл))закрывать уже надо
у нас разная техника торговли - я открываю позицию и забываю про неё пока не закроется с общим профитом по паре.
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по этому у меня баланс больше, чем средств.
Утренние слезы...
у нас разная техника торговли - я открываю позицию и забываю про неё пока не закроется с общим профитом по паре.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
по этому у меня баланс больше, чем средств.
С этой стороны ты прав,мне тоже по душе взять и забыть.. только золото это не вариант)))взял и забыл деньги,,отдал🤣
как же не вариант ?! прогнозируй с запасом, а не на 5 минутном графике.
Поднять Еврокопейку...
euraud мои предложения сбываются,,если судить по волнам Элиота и техническим фигурам,то пару ждёт погружение))ну подтверждение нужно подождать))
Ага, я решил противоположно сделку сделать. )))
Поглядим в общем.
Ага, я решил противоположно сделку сделать. )))
Поглядим в общем.