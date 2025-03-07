FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 180
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доллар ена
Так зашортил,писал же)))
А, не прочитал. Вернее не внимательно прочитал.
Лосеводам по USDJPY...
Лосеводам по USDJPY...
dryun777 #:
фунт доллар в шорте.. будь что будет..
Вот именно!
Лучше бы ты покупал...
А то мотыль с червями только по телевизору увидишь.
Не, Лесоруба не трогай. Он по своей стратегии работает. В большинстве случаев он прав. Вернее его "палки" или "рельсы".
Но так же бывает, что его стратегия дает большие просадки. Цена уходит далеко от цели. Но в итоге она идет туда, куда он и указал.
Его ТС может себе это позволить. Она может допустить просадку в цене. Но счет твоей я не в курсе.
Моего баланса не хватает на его стратегию. Я и не спорю.
Могу не согласиться с ним только в моменте. Приблизительно пару тройку дней.
Просто у меня другая ТС.
Так что не спорь с ним)))
Хотя, дело личное.
И еще. Писать ответ надо не там где коммент участника ветки, а ниже.
Так же у тебя ответы дублируются.
Чтобы ответить, надо писать в пустом поле, расположенном под постом участника.
Это так, на будущее. Без намека на укор.
И еще. Писать ответ надо не там где коммент участника ветки, а ниже.
Так же у тебя ответы дублируются.
Чтобы ответить, надо писать в пустом поле, расположенном под постом участника.
Это так, на будущее. Без намека на укор.
Здесь?))
Да, молодец)))