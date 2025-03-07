FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 180

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[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

доллар ена

Так зашортил,писал же)))
 
dryun777 #:
Так зашортил,писал же)))

А, не прочитал. Вернее не внимательно прочитал.

 
Лосеводам по USDJPY...
 
Lesorub #:
Лосеводам по USDJPY...
Не суетись ванга))) Все под контролем.
[Удален]  
Lesorub #:
Лосеводам по USDJPY...
😂>))))
 

dryun777 #:

фунт доллар в шорте..       будь что будет..

Вот именно!

Лучше бы ты покупал...

А то мотыль с червями только по телевизору увидишь.


 
dryun777 #:

Не,   Лесоруба не трогай. Он по своей стратегии работает. В большинстве случаев он прав. Вернее его "палки" или "рельсы".

Но так же бывает, что его стратегия дает большие просадки. Цена уходит далеко от цели. Но в итоге она идет туда, куда он и указал.

 Его ТС может себе это позволить. Она может допустить просадку в цене. Но счет твоей я не в курсе. 

Моего баланса не хватает на его стратегию. Я и не спорю.

Могу не согласиться с ним только в моменте. Приблизительно пару тройку дней.

Просто у меня другая ТС.

Так что не спорь с ним)))

Хотя, дело личное.

 
dryun777 #:

И еще. Писать ответ надо не там где коммент участника ветки, а ниже.

Так же у тебя ответы дублируются.

Чтобы ответить, надо писать в пустом поле, расположенном под постом участника.


Это так, на будущее. Без намека на укор.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

И еще. Писать ответ надо не там где коммент участника ветки, а ниже.

Так же у тебя ответы дублируются.

Чтобы ответить, надо писать в пустом поле, расположенном под постом участника.


Это так, на будущее. Без намека на укор.

Здесь?))
 
dryun777 #:
Здесь?))

Да, молодец)))

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