FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 44
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что-то поздновато чухнулся...уж целый день почти гоним :-)
Просто прогу и на мт5 написал. Торговать никогда не поздно, но по сложнее станет.... Например системс у Баскакова чо то сбоить начала....
там есть правильное рациональное зерно, но не настолько-же в лоб.. Всяко лучше волн по истории
там есть правильное рациональное зерно, но не настолько-же в лоб.. Всяко лучше волн по истории
Исчезнет счас рациональность
стратегии от рынка рациональны. А от графика нет :-)
Обратите внимание на месячный график EURUSD. Месячные графики отражают состояние мировой экономики.
Цена подошла к сильной линии сопротивления. В таких местах поведение цены становится мало предсказуемой. Закрываются большие объёмы позиций. Для краткосрочной торговли хорошо, но будут шпилить.)
в долгосрок таргет паритет, а то и ниже.
0,97+
Обратите внимание на месячный график EURUSD. Месячные графики отражают состояние мировой экономики.
Цена подошла к сильной линии сопротивления. В таких местах поведение цены становится мало предсказуемой. Закрываются большие объёмы позиций. Для краткосрочной торговли хорошо, но будут шпилить.)
Вы предвидели сегодняшнею ситуацию. Отличный анализ от вас. Спасибо!
Что-то страшное грядет...
Всем привет. Еырофунт вверх сигнал есть.
Всем привет. Еырофунт вверх сигнал есть.
от 1.363 около 14..