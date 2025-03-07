FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 44

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Maxim Kuznetsov:

что-то поздновато чухнулся...уж целый день почти гоним :-)

Просто прогу и на мт5 написал. Торговать никогда не поздно, но по сложнее станет.... Например системс у Баскакова чо то сбоить начала....
;)
 
Renat Akhtyamov:
Просто прогу и на мт5 написал. Торговать никогда не поздно, но по сложнее станет.... Например системс у Баскакова чо то сбоить начала....
;)

там есть правильное рациональное зерно, но не настолько-же в лоб.. Всяко лучше волн по истории

 
Maxim Kuznetsov:

там есть правильное рациональное зерно, но не настолько-же в лоб.. Всяко лучше волн по истории

Исчезнет счас рациональность
 
Renat Akhtyamov:
Исчезнет счас рациональность

стратегии от рынка рациональны. А от графика нет :-)

 
Uladzimir Izerski:

Обратите внимание на месячный график EURUSD.  Месячные графики отражают состояние мировой экономики.

Цена подошла к сильной линии сопротивления. В таких местах поведение цены становится мало предсказуемой. Закрываются большие объёмы позиций. Для краткосрочной торговли хорошо, но будут шпилить.)



в долгосрок таргет паритет, а то и ниже. 

0,97+

 
Что-то страшное грядет...
[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Обратите внимание на месячный график EURUSD.  Месячные графики отражают состояние мировой экономики.

Цена подошла к сильной линии сопротивления. В таких местах поведение цены становится мало предсказуемой. Закрываются большие объёмы позиций. Для краткосрочной торговли хорошо, но будут шпилить.)



Вы предвидели сегодняшнею ситуацию. Отличный анализ от вас. Спасибо! 

 
Yevhenii Levchenko:
Что-то страшное грядет...
Не сс.
 

Всем привет. Еырофунт вверх сигнал есть.


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Еырофунт вверх сигнал есть.


от 1.363 около 14..

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