FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 309

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Sergey Lazarenko #:

не наигрался в детстве, с куколками?

Луноход, помню, был...


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dryun777 #:
Я если прогноз строю я беру..а ты что-то рассуждаешь и не берешь.. странно))вот я взял и уверен что буду в хорошем плюсе через месяцок..щас йену посмотрю по всем парам..йена должна начать рост

техника торговли у нас разная - мне достаточно 2000 рублей в день заработать. 

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фунт..кто как видет,а я потом ещё доберу в сел

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SanAlex #:

техника торговли у нас разная - мне достаточно 2000 рублей в день заработать. 

ок)))

 

Вроде пошел Кабель


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Sergey Lazarenko #:

Вроде пошел Кабель


Вы что его все по минуткам смотрите???смотрите хотя бы 4х часовой или в крайнем случае часовой график
 
Sergey Lazarenko #:

Вроде пошел Кабель


Удачи!


 
dryun777 #:
Вы что его все по минуткам смотрите???смотрите хотя бы 4х часовой или в крайнем случае часовой график

на минутках(внутри-часа это называется) - точка входа, а на часах(внутри-дня) и на Д1 основное направление, в котором идет сделка, а внутри-час - точная сделка со стопом. Дело в том, что у каждого инструмента - есть среднедневной АТР, то скоко он проходит за целый день в среднем, поэтому что поймать ход - у него длинна быть процентов 10-20 от АТР, то есть от 10,0 -до 30,0 пунктов, тогда прогнозы часто сбываются, а если ловить ход в 100,0 пунктов - то очень тяжело такое движение отловить 

 
Lesorub #:

Удачи!


ты же вроде мужик уже? Не дите, хорош красивыми картинками любоваться, моник цепляй, посмотрим чего ты отловил. А картинки в детсадике хороши, пользуются спросом у детишек

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Sergey Lazarenko #:

ты же вроде мужик уже? Не дите, хорош красивыми картинками любоваться, моник цепляй, посмотрим чего ты отловил. А картинки в детсадике хороши, пользуются спросом у детишек

Непробиваемый, я уже пытался. Берет одну удачную сделку и публикуют. Зачем, вопрос риторический
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