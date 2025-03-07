FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 309
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не наигрался в детстве, с куколками?
Луноход, помню, был...
Я если прогноз строю я беру..а ты что-то рассуждаешь и не берешь.. странно))вот я взял и уверен что буду в хорошем плюсе через месяцок..щас йену посмотрю по всем парам..йена должна начать рост
техника торговли у нас разная - мне достаточно 2000 рублей в день заработать.
фунт..кто как видет,а я потом ещё доберу в сел
техника торговли у нас разная - мне достаточно 2000 рублей в день заработать.
ок)))
Вроде пошел Кабель
Вроде пошел Кабель
Вроде пошел Кабель
Удачи!
Вы что его все по минуткам смотрите???смотрите хотя бы 4х часовой или в крайнем случае часовой график
на минутках(внутри-часа это называется) - точка входа, а на часах(внутри-дня) и на Д1 основное направление, в котором идет сделка, а внутри-час - точная сделка со стопом. Дело в том, что у каждого инструмента - есть среднедневной АТР, то скоко он проходит за целый день в среднем, поэтому что поймать ход - у него длинна быть процентов 10-20 от АТР, то есть от 10,0 -до 30,0 пунктов, тогда прогнозы часто сбываются, а если ловить ход в 100,0 пунктов - то очень тяжело такое движение отловить
Удачи!
ты же вроде мужик уже? Не дите, хорош красивыми картинками любоваться, моник цепляй, посмотрим чего ты отловил. А картинки в детсадике хороши, пользуются спросом у детишек
ты же вроде мужик уже? Не дите, хорош красивыми картинками любоваться, моник цепляй, посмотрим чего ты отловил. А картинки в детсадике хороши, пользуются спросом у детишек