FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 143
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GBP_USD
Пара торгуется в области 4200 уровня , S\R 4095 , 4280 . target bay - 4280 , 4375 . sell- 4095, 4000. Область уровня 4200 ( можно , условно рассматривать) с которого происходил "обвал" по Брекситу т.е. есть история , ожидаю, что , в Американскую сессию пара определится с приоритетом движения.
Если "все путаются " , почему Вы себя не причисляете к ним.
Я не работаю с волнами по Эллиоту, у меня своя технология.
CADJPY возможна вот такая ситуация, после закрытия бара на Н4 откатимся обратно одним баром, потом продолжим движение....
Раз палченка, два палченка, профит будет...
Купил Чифа. План выше...
Евру продал. План давнишний...
Илюха не вижу продажи, покажи где ты её взял
Евру продал. План давнишний...
EURUSD вот смотри если пробьёт вниз тогда может и пойдет туда, а так максимум 01:00 ночью сегодня
Всем привет. Бай по канадцу.
EURUSD вот смотри если пробьёт вниз тогда может и пойдет туда, а так максимум 01:00 ночью сегодня
Саня! Ты смотришь здесь и сейчас...
А КУКЛ, падляну строит на долго!
Я не раз тебе об этом ваял.
Смотри мои картинки и их исполнение!
Дрыны - их основа...