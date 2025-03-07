FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 448

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Renat Akhtyamov #:
Медленно туда, откуда упал

Да, наверное... вернуть хотя бы половину... игра есть игра, как говорится, не на ту лошадь поставил... но чем и хорош форекс - он всё возвращает рано или поздно...)) главное, как пишут охотники за дичью да и за золотом - нужно иметь громадное терпение в добыче и в намывке каждого грамма...)) но вот терпения то этого и не хватает... хочется сразу на кило рвануть или хотя бы на пол... вот тут нас и ловят кукл ловушки для слабаков... стоит вырваться из группы и тебя пристрелят на взлете...

бит

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Да, наверное... вернуть хотя бы половину... игра есть игра, как говорится, не на ту лошадь поставил... но чем и хорош форекс - он всё возвращает рано или поздно...)) главное, как пишут охотники за дичью да и за золотом - нужно иметь громадное терпение в добыче и в намывке каждого грамма...)) но вот терпения то этого и не хватает... хочется сразу на кило рвануть или хотя бы на пол... вот тут нас и ловят кукл ловушки для слабаков... стоит вырваться из группы и тебя пристрелят на взлете...

В твоём случае надежд нет
 
Vladimir Baskakov #:
В твоём случае надежд нет

в твоем тем более... ты еще мал и глуп и не видал больших закатов... так что чиди сиди в своей дурке с телефончиком и не высовывайся...  т.е. тебе  вердикт такой - всё хана тёбе безнадежен... абсолютно нулевый и даже минусовый...))))) хотя разницы то и нет: абсолютно нулевый - это и есть полный лунный заморозок... и даже отморозок...))))) 

[Удален]  
Сергей Криушин #:

в твоем тем более... ты еще мал и глуп и не видал больших закатов... так что чиди сиди в своей дурке с телефончиком и не высовывайся...  т.е. тебе  вердикт такой - всё хана тёбе безнадежен... абсолютно нулевый и даже минусовый...))))) хотя разницы то и нет: абсолютно нулевый - это и есть полный лунный заморозок... и даже отморозок...))))) 

С чего такие выводы? 
 
Vladimir Baskakov #:
С чего такие выводы? 

Может сам поймешь... хотя вряд ли... или постепенно дойдет когда-нибудь... что нужно соблюдать элементарные вещи... и если посадили за стол... то ноги не надо на стол выкладывать... хотя ты же крут и тебе плевать на всех... тебе главное свое слово прокукарекать, а надо оно не надо тебе же без разницы...

 

      AUD_USD 

      MN- Пара торгуется ниже уровня 7050 , в диапазоне 7050 - 7900 есть временные участки торговли по три , четыре года ( флетовые) .

      D1- в движении 5505 - 8005 коррекция достигла уровня 38.2 % ( 7050 ) , предположительные варианты продолжения коррекции с целью 50% а) на быстром рынке ( импульсный) ,  в) флетовый , а также

      учитываем , что  само движение  является  импульсом ( 5505 - 8005 ) , т.е приоритеты пары неочевидны  и дальнейшее развитие по отношению к уровням -  S\R  6990 - 7030 , 7070 - 6950 .

   

   

 
Veniamin Skrepkov #:

      AUD_USD 

      MN- Пара торгуется ниже уровня 7050 , в диапазоне 7050 - 7900 есть временные участки торговли по три , четыре года ( флетовые) .

      D1- в движении 5505 - 8005 коррекция достигла уровня 38.2 % ( 7050 ) , предположительные варианты продолжения коррекции с целью 50% а) на быстром рынке ( импульсный) ,  в) флетовый , а также

      учитываем , что  само движение  является  импульсом ( 5505 - 8005 ) , т.е приоритеты пары неочевидны  и дальнейшее развитие по отношению к уровням -  S\R  6990 - 7030 , 7070 - 6950 .

   

   

довольно таки грамотно обосновано

спасибо

 

Индекс страха по EUR, EUR-VIX (EVZ) достиг зоны  перекупленности


 
mixail789 mixajlof #:

Индекс страха по EUR, EUR-VIX (EVZ) достиг зоны  перекупленности


что противоречит Вашему предыдущему прогнозу EURUSD вверх)

 
VVT #:

что противоречит Вашему предыдущему прогнозу EURUSD вверх)

Если индекс страха EVZ будет падать, значит EURUSD с большой  вероятностью  будет расти,поэтому никаких противоречий  нет

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