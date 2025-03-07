FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 448
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Медленно туда, откуда упал
Да, наверное... вернуть хотя бы половину... игра есть игра, как говорится, не на ту лошадь поставил... но чем и хорош форекс - он всё возвращает рано или поздно...)) главное, как пишут охотники за дичью да и за золотом - нужно иметь громадное терпение в добыче и в намывке каждого грамма...)) но вот терпения то этого и не хватает... хочется сразу на кило рвануть или хотя бы на пол... вот тут нас и ловят кукл ловушки для слабаков... стоит вырваться из группы и тебя пристрелят на взлете...
Да, наверное... вернуть хотя бы половину... игра есть игра, как говорится, не на ту лошадь поставил... но чем и хорош форекс - он всё возвращает рано или поздно...)) главное, как пишут охотники за дичью да и за золотом - нужно иметь громадное терпение в добыче и в намывке каждого грамма...)) но вот терпения то этого и не хватает... хочется сразу на кило рвануть или хотя бы на пол... вот тут нас и ловят кукл ловушки для слабаков... стоит вырваться из группы и тебя пристрелят на взлете...
В твоём случае надежд нет
в твоем тем более... ты еще мал и глуп и не видал больших закатов... так что чиди сиди в своей дурке с телефончиком и не высовывайся... т.е. тебе вердикт такой - всё хана тёбе безнадежен... абсолютно нулевый и даже минусовый...))))) хотя разницы то и нет: абсолютно нулевый - это и есть полный лунный заморозок... и даже отморозок...)))))
в твоем тем более... ты еще мал и глуп и не видал больших закатов... так что чиди сиди в своей дурке с телефончиком и не высовывайся... т.е. тебе вердикт такой - всё хана тёбе безнадежен... абсолютно нулевый и даже минусовый...))))) хотя разницы то и нет: абсолютно нулевый - это и есть полный лунный заморозок... и даже отморозок...)))))
С чего такие выводы?
Может сам поймешь... хотя вряд ли... или постепенно дойдет когда-нибудь... что нужно соблюдать элементарные вещи... и если посадили за стол... то ноги не надо на стол выкладывать... хотя ты же крут и тебе плевать на всех... тебе главное свое слово прокукарекать, а надо оно не надо тебе же без разницы...
AUD_USD
MN- Пара торгуется ниже уровня 7050 , в диапазоне 7050 - 7900 есть временные участки торговли по три , четыре года ( флетовые) .
D1- в движении 5505 - 8005 коррекция достигла уровня 38.2 % ( 7050 ) , предположительные варианты продолжения коррекции с целью 50% а) на быстром рынке ( импульсный) , в) флетовый , а также
учитываем , что само движение является импульсом ( 5505 - 8005 ) , т.е приоритеты пары неочевидны и дальнейшее развитие по отношению к уровням - S\R 6990 - 7030 , 7070 - 6950 .
AUD_USD
MN- Пара торгуется ниже уровня 7050 , в диапазоне 7050 - 7900 есть временные участки торговли по три , четыре года ( флетовые) .
D1- в движении 5505 - 8005 коррекция достигла уровня 38.2 % ( 7050 ) , предположительные варианты продолжения коррекции с целью 50% а) на быстром рынке ( импульсный) , в) флетовый , а также
учитываем , что само движение является импульсом ( 5505 - 8005 ) , т.е приоритеты пары неочевидны и дальнейшее развитие по отношению к уровням - S\R 6990 - 7030 , 7070 - 6950 .
довольно таки грамотно обосновано
спасибо
Индекс страха по EUR, EUR-VIX (EVZ) достиг зоны перекупленности
Индекс страха по EUR, EUR-VIX (EVZ) достиг зоны перекупленности
что противоречит Вашему предыдущему прогнозу EURUSD вверх)
что противоречит Вашему предыдущему прогнозу EURUSD вверх)
Если индекс страха EVZ будет падать, значит EURUSD с большой вероятностью будет расти,поэтому никаких противоречий нет