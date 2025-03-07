FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 66
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Тролик-болик что ли как обычно... ладно не завидуй... у тебя тоже хорошо получается миллионы снимать... ты ж здесь у нас вундеркинд или киндер сюрприз... даже больше - супер супер супер полицай за всеми успеваешь доглядеть и критику навести... кидай свои прогнозы - че жмешься только тролить мастер...
Без проблем, продал евро с тейком 1.19
Опять с телефона, так любой может...ты обоснуй... сам всем орешь где обоснование, а сам жульничаешь, иль ты в местах не столь отдаленных... тогда сочувствую, ладно хоть с телефоном дают работать...но все равно молодец - не падаешь духом...
Евра на Н1 встретила сопротивление. Посмотрю, пробьёт или нет.
Если фибо наложить то едва к 100% подошли... и вроде как начало взлета - первая волна прошла???
Опять с телефона, так любой может...ты обоснуй... сам всем орешь где обоснование, а сам жульничаешь, иль ты в местах не столь отдаленных... тогда сочувствую, ладно хоть с телефоном дают работать...но все равно молодец - не падаешь духом...
Вася , мне не нужно просиживать штаны возле компьютера. Это тебе на пенсии делать нечего вот и пялишься в монитор, но ничего не видишь
точно - ничего не вижу от этого монитора ослеп уже...ладно Жора - не парься, расслабься и отдыхай на своем лазурном канарском берегу, или маямском - отдыхай всё спокойно, все пройдет и печаль и радость, так устроен мир...
Вот еще тебе хорошая песенка для успокоения...
Если фибо наложить то едва к 100% подошли... и вроде как начало взлета - первая волна прошла???
Крайне непонятно куда выберут направление.
Вот обстановка на Н4 по закрытиям. Плотное сопротивление. Постараются снять стопы.
Крайне непонятно куда выберут направление.
Вот обстановка на Н4 по закрытиям. Плотное сопротивление. Постараются снять стопы.
Крайне непонятно куда выберут направление.
Вот обстановка на Н4 по закрытиям. Плотное сопротивление. Постараются снять стопы.
я так считаю, что две/третьих части пути прошла...видимо должен быть еще рывок к северу, но а так то канал или флаг смотрит к низу... но в этом и суть кидалова, чтобы пойти против всех...
я так считаю, что две/третьих части пути прошла...видимо должен быть еще рывок к северу, но а так то канал или флаг смотрит к низу... но в этом и суть кидалова, чтобы пойти против всех...
Смотря какой диапазон времени рассматривать. Вот каналы в часовом диапазоне на данный момент.
Вывод делайте сами. Это подсказка индикатора-советника. Иногда можно ему верить)))