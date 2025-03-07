FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 66

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Сергей Криушин:

Тролик-болик что ли как обычно... ладно не завидуй... у тебя тоже хорошо получается миллионы снимать... ты ж здесь у нас вундеркинд или киндер сюрприз...  даже больше - супер супер супер полицай за всеми успеваешь доглядеть и критику навести... кидай свои прогнозы - че жмешься только тролить мастер...

Без проблем, продал евро с тейком 1.19
 
Vladimir Baskakov:
Без проблем, продал евро с тейком 1.19

Опять с телефона, так любой может...ты обоснуй... сам всем орешь где обоснование, а сам жульничаешь, иль ты в местах не столь отдаленных... тогда сочувствую, ладно хоть с телефоном дают работать...но все равно молодец - не падаешь духом...

 
Uladzimir Izerski:

Евра на Н1 встретила сопротивление. Посмотрю, пробьёт или нет.


Если фибо наложить то едва к 100% подошли... и вроде как начало взлета - первая волна прошла???

евра

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Сергей Криушин:

Опять с телефона, так любой может...ты обоснуй... сам всем орешь где обоснование, а сам жульничаешь, иль ты в местах не столь отдаленных... тогда сочувствую, ладно хоть с телефоном дают работать...но все равно молодец - не падаешь духом...

Вася , мне не нужно просиживать штаны возле компьютера. Это тебе на пенсии делать нечего вот и пялишься в монитор, но ничего не видишь
 
Vladimir Baskakov:
Вася , мне не нужно просиживать штаны возле компьютера. Это тебе на пенсии делать нечего вот и пялишься в монитор, но ничего не видишь

точно - ничего не вижу от этого монитора ослеп уже...ладно Жора - не парься, расслабься и отдыхай на своем лазурном канарском берегу, или маямском -  отдыхай всё спокойно, все пройдет и печаль и радость, так устроен мир...


 

Вот еще тебе хорошая песенка для успокоения...


 
Сергей Криушин:

Если фибо наложить то едва к 100% подошли... и вроде как начало взлета - первая волна прошла???


Крайне непонятно куда выберут направление.

Вот обстановка на Н4 по закрытиям. Плотное сопротивление. Постараются снять стопы.

451

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Uladzimir Izerski:

Крайне непонятно куда выберут направление.

Вот обстановка на Н4 по закрытиям. Плотное сопротивление. Постараются снять стопы.


Вова, непонятно только тебе, вниз она пойдет вниз
 
Uladzimir Izerski:

Крайне непонятно куда выберут направление.

Вот обстановка на Н4 по закрытиям. Плотное сопротивление. Постараются снять стопы.


я так считаю, что две/третьих части пути прошла...видимо должен быть еще рывок к северу, но а так то канал или флаг смотрит к низу... но в этом и суть кидалова, чтобы пойти против всех...

 
Сергей Криушин:

я так считаю, что две/третьих части пути прошла...видимо должен быть еще рывок к северу, но а так то канал или флаг смотрит к низу... но в этом и суть кидалова, чтобы пойти против всех...

Смотря какой диапазон времени рассматривать. Вот каналы в часовом диапазоне на данный момент.

Вывод делайте сами. Это подсказка индикатора-советника. Иногда можно ему верить)))

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