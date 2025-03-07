FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 70

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Сергей Криушин:

Да плюнь ты на него, жулик он и балбес всем уже ясно... неадекват какой -то не логичный... с телефона видите ли он работает, раньше нормальный человек был, а последнее время будто бы подменили... может слил по крупному да еще чужие - вот крыша и съехала... теперь всем вредит, мне его просто даже жалко,  да и вообще что-то женское просвечивает в его постах, может его подруга подсела на профиль... и по чьим-то  указкам-прогнозам работает... сама - то ни одного грамотного поста ни разу не выдала, один тролизм и балаган для накрутки выплаты...))

Чем я тебе навредил и по чьим прогнозам работаю дедуля?
 
Vladimir Baskakov:
Чем я тебе навредил и по чьим прогнозам работаю дедуля?

Да ты тут всем как бельмо в глазу... Мне тебя жалко вот честно, ты немного с приветом или обиженный сильно на всех, но так как ты высокомерно по фашистки общаешься - просто не допустимо в нормальной жизни, повзрослей маленько здесь крутизна заключается в грамотном прогнозировании, а от тебя одно враньё и непонятная критика на каждый пост... может у вас там все такие и так принято или ты вообще из диких лесов выскочил, у тебя проблемы с адекватным восприятием мира и людей... да и скорей всего с воспитанием, но счас вся молодежь вообщем почему-то такая - обиженная на всех...

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Сергей Криушин:

Да ты тут всем как бельмо в глазу... Мне тебя жалко вот честно, ты немного с приветом или обиженный сильно на всех, но так как ты высокомерно по фашистки общаешься - просто не допустимо в нормальной жизни, повзрослей маленько здесь крутизна заключается в грамотном прогнозировании, а от тебя одно враньё и непонятная критика на каждый пост... может у вас там все такие и так принято или ты вообще из диких лесов выскочил, у тебя проблемы с адекватным восприятием мира и людей... да и скорей всего с воспитанием, но счас вся молодежь вообщем почему-то такая - обиженная на всех...

"Прогноз тот же, падает.
Я продал по 1.2106 ТР 1.2070"
Мой крайний прогноз.
Кого им я обидел Вася?
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Vladimir Baskakov:
"Прогноз тот же, падает.
Я продал по 1.2106 ТР 1.2070"
Мой крайний прогноз.
Кого им я обидел Вася?

поддерживаю падения к 1.20489

EURUSDH1 1.20489

 

Все правильно, падаем. Цель номер 1 отработана. Есть еще цель 2 и 3.


 

Канадец идет на 1.34 с половиной.


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Aleksandr Yakovlev:

Все правильно, падаем. Цель номер 1 отработана. Есть еще цель 2 и 3.


Вот зря! сейчас точно развернётся. - показывай графики без торговых уровней.

 
SanAlex:

Вот зря! сейчас точно развернётся. - показывай графики без торговых уровней.

Так вроде чистый график показал)))

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Aleksandr Yakovlev:

Так вроде чистый график показал)))

как у тебя открытые позиции - все на виду. И я заметил как выставишь с открытыми позициями кто то тебя ловит. 

 
SanAlex:

как у тебя открытые позиции - все на виду. И я заметил как выставишь с открытыми позициями кто то тебя ловит. 

Не верь в "тайный заговор" )))) Будь на позитиве.

Мысли материальны.

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