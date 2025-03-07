FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 105

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SanAlex:

Почему Вы так решили ? как и каким способом, такое ваше решение ???

Вроде пара USD\CAD верх стремится 


Здесь 1.25796 как обычно остановится - по думает, куда же ей пойти!? - обычно отскакивает!

USDCADH2 1.25796

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Вроде готовы покорять вершину 

zoloto baks evro

 
SanAlex:

Почему Вы так решили ? как и каким способом, такое ваше решение ???

Вроде пара USD\CAD верх стремится 


причину технически сложно объяснить на пальцах.мой скрин не поможет разобраться другим пользователям. дождемся конца недели и факта падения доллара по всем основным парам
 

Евру продолжаю удерживать...        


 

Верхние долги Луня:


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EURUSDDaily Прёт вниз -и пока не видно разворота 

EURUSDDaily

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Вроде готовится вверх EURUSDH2 - и золото тоже

XAUUSDH2

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что то в последнее время - где Индикаторы, вроде уже направление показывают в нужное направление, но по чему-то, идёт всё на оборот.

 

КУКЛа не нае...


 

Индекс бакса:

Уровни коррекции для покупок...


Также, жду коррекцию Евры на 350 пунктов, до 1.21271

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