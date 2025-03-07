FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 105
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Почему Вы так решили ? как и каким способом, такое ваше решение ???
Вроде пара USD\CAD верх стремится
Здесь 1.25796 как обычно остановится - по думает, куда же ей пойти!? - обычно отскакивает!
Вроде готовы покорять вершину
Почему Вы так решили ? как и каким способом, такое ваше решение ???
Вроде пара USD\CAD верх стремится
Ну что, как бы все...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.03.21 07:42
Кому Луня? Налетай, не жаль!
Евру продолжаю удерживать...
Верхние долги Луня:
EURUSDDaily Прёт вниз -и пока не видно разворота
Вроде готовится вверх EURUSDH2 - и золото тоже
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что то в последнее время - где Индикаторы, вроде уже направление показывают в нужное направление, но по чему-то, идёт всё на оборот.
КУКЛа не нае...
Индекс бакса:
Уровни коррекции для покупок...
Также, жду коррекцию Евры на 350 пунктов, до 1.21271