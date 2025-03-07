FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 142
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GBPUSD всем доброе утро!
надо было крыть)) новые данные по фунту думаю будет вот так
но CADJPY вот так показывает, даже не знаю может быть такое... в разные стороны!
EURJPY хороший сигнал на продажу
EURUSD аналогично Фунту
GBPUSD всем доброе утро!
надо было крыть)) новые данные по фунту думаю будет вот так
вот для наглядности.... выход и пойдет высоко
проглядел(( как бы CADJPY туда же не пошла... хз кароч что и куда)
CADJPY ну кароч я вверх по полной, кто со мной? 200-300 пунктов вверх до пятницы! в понедельник можно будет продавать уже
EURJPY хороший сигнал на продажу
мой любимый треугольник ..... извиняюсь))) как обычно
EUR_USD
S\R - 2240 , 2200 . target bay - 2275, 2315 , sell - 2140 , 2065 . Предположительно формируется W-5 в структуре конечного треугольника (3-3-3-3-3) , в ближайшей перспективе активные действия будут "выстраиваться" по отношению к уровню 2240 а) он сохраняет статус сопротивления в) переходит в значение поддержки.
EUR_USD
S\R - 2240 , 2200 . target bay - 2275, 2315 , sell - 2140 , 2065 . Предположительно формируется W-5 в структуре конечного треугольника (3-3-3-3-3) , в ближайшей перспективе активные действия будут "выстраиваться" по отношению к уровню 2240 а) он сохраняет статус сопротивления в) переходит в значение поддержки.
Вы не правильно рисуете волны. Эллиот парень конечно неплохой, но он умышленно не написал как определять конец и начала волны. поэтому все путаются и нет единого мнения, сколько последователей столько и мнений.
CADJPY покупайте быстрее, бар сейчас станет восходящим...
Вы не правильно рисуете волны. Эллиот парень конечно неплохой, но он умышленно не написал как определять конец и начала волны. поэтому все путаются и нет единого мнения, сколько последователей столько и мнений.
Если "все путаются " , почему Вы себя не причисляете к ним.