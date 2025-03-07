FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 142

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GBPUSD  всем доброе утро!

надо было крыть)) новые данные по фунту думаю будет вот так

но CADJPY  вот так показывает, даже не знаю может быть такое... в разные стороны!


 

EURJPY хороший сигнал на продажу


 

EURUSD  аналогично Фунту


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  всем доброе утро!

надо было крыть)) новые данные по фунту думаю будет вот так



вот для наглядности.... выход и пойдет высоко

проглядел(( как бы CADJPY  туда же не пошла... хз кароч что и куда)


 

CADJPY  ну кароч  я вверх по полной, кто со мной? 200-300 пунктов вверх до пятницы! в понедельник можно будет продавать уже


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURJPY хороший сигнал на продажу


мой любимый треугольник ..... извиняюсь))) как обычно


 

    

    EUR_USD

    S\R - 2240 , 2200  . target bay - 2275, 2315 , sell - 2140 , 2065 .    Предположительно формируется W-5 в структуре конечного треугольника (3-3-3-3-3) , в ближайшей перспективе активные действия будут "выстраиваться" по отношению к уровню 2240 а) он сохраняет статус сопротивления в) переходит в значение поддержки. 

Файлы:
EURUSDH3_25_05.png  75 kb
 
Veniamin Skrepkov:

    

    EUR_USD

    S\R - 2240 , 2200  . target bay - 2275, 2315 , sell - 2140 , 2065 .    Предположительно формируется W-5 в структуре конечного треугольника (3-3-3-3-3) , в ближайшей перспективе активные действия будут "выстраиваться" по отношению к уровню 2240 а) он сохраняет статус сопротивления в) переходит в значение поддержки. 

Вы не правильно рисуете волны. Эллиот парень конечно неплохой, но он умышленно не  написал как определять конец и начала волны. поэтому все путаются и нет единого мнения, сколько последователей столько и мнений.

 

CADJPY покупайте быстрее, бар сейчас станет восходящим...


 
ALEKSANDR GADZERA:

Вы не правильно рисуете волны. Эллиот парень конечно неплохой, но он умышленно не  написал как определять конец и начала волны. поэтому все путаются и нет единого мнения, сколько последователей столько и мнений.

Если "все путаются " , почему Вы себя не причисляете к ним.

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