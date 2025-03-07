FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 150

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Lesorub:

В любом МТ есть...


Стоп на 75.72 ?????

Может, за 72.40?

Там скупают на корню пару!

ТР 78.35 ...

что то я тут мудрил - и пришёл к выводу что должна дотянуть к 75.835 - но ещё есть время для раздумья к 17.06.2021

USDRURDaily

 

25 пунктов не дошли седня до моей цели.

Доделают...

Вот ближайший уровень отката:


 
costy_:

да нет, там все сырое эксперт сохраняет индексы в файлы, индюшки берут данные из файлов ... сырое как погляжу, нет. 

на минутке считаем по открытиям закрытиям баксик, пишем в файл, на ходу считаем от баксика остальное, пишем в файлы.

индюшка по индексу конвертирует с минутки нужный тф. 

все просто ;))

 

   

    USD_JPY 


  Уровень 110.30  рассматриваю как сопротивление , цели sell - 110.00 и 109.70 , bay - 110.60 и 111.20 .

Файлы:
USDJPYH6_04_06.png  73 kb
 

Итак, баксик сделает еще 30 п. с текущих цен и в гору.

По Евре ТР для сегодняшних баев 1.2204 ииии..., вслед за баксом.


 

В этот раз и на пятницу похоже...


                                                                             

 

   

   AUD_USD

 2021г. основной объём в диапазоне 7800 - 7650 ( D1 ) , H-3 - уровень 7750 ( балансовый ) от которого формировались движения , 7710 поддержка , цели bay -7805 , sell 7640.  

Файлы:
AUDUSDDaily_06_06.png  70 kb
AUDUSDH3_06_06.png  94 kb
 

Всем привет. По еве ситуация выглядит следующим образом

Как вы можете видеть, накопление происходило примерно с середины мая. 

Это достаточный промежуток времени для смены тренда по этой паре.

Таким образом цена вылетает импульсным движением из этого бокового канала

и обратно не поспешила туда зайти. Это может говорить только об одном.

Слом тренда с восходящего на нисходящий произошел.

Падать будем примерно до 1,16 приблизительно. А там посмотрим.

Цели ближайшие внизу. 

Не исключен вариант захода цены в зону накопления до 50% ширины этого канала.

Так что будьте внимательны.

Так же по ходу падения будут формироваться боковые каналы, (без них никуда))) )

после выхода в низ из них, можно добавляться к уже существующим позициям.

Всем удачной торговли и побольше профитов.

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EUR\USD - сегодня скорее всего будет так - к цели 1.22333

EURUSDH1.png 88.8 kB 1362 x 639px

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будущее рубля(к концу Августа) - цель 60.014

USDRUBDaily  

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EUR\USD - Цель на сегодня 1.22350

EURUSD_iH1 9.55

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