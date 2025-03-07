FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 150
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В любом МТ есть...
Стоп на 75.72 ?????
Может, за 72.40?
Там скупают на корню пару!
ТР 78.35 ...
что то я тут мудрил - и пришёл к выводу что должна дотянуть к 75.835 - но ещё есть время для раздумья к 17.06.2021
25 пунктов не дошли седня до моей цели.
Доделают...
Вот ближайший уровень отката:
да нет, там все сырое эксперт сохраняет индексы в файлы, индюшки берут данные из файлов ... сырое как погляжу, нет.
на минутке считаем по открытиям закрытиям баксик, пишем в файл, на ходу считаем от баксика остальное, пишем в файлы.
индюшка по индексу конвертирует с минутки нужный тф.
все просто ;))
USD_JPY
Уровень 110.30 рассматриваю как сопротивление , цели sell - 110.00 и 109.70 , bay - 110.60 и 111.20 .
Итак, баксик сделает еще 30 п. с текущих цен и в гору.
По Евре ТР для сегодняшних баев 1.2204 ииии..., вслед за баксом.
В этот раз и на пятницу похоже...
AUD_USD
2021г. основной объём в диапазоне 7800 - 7650 ( D1 ) , H-3 - уровень 7750 ( балансовый ) от которого формировались движения , 7710 поддержка , цели bay -7805 , sell 7640.
Всем привет. По еве ситуация выглядит следующим образом
Как вы можете видеть, накопление происходило примерно с середины мая.
Это достаточный промежуток времени для смены тренда по этой паре.
Таким образом цена вылетает импульсным движением из этого бокового канала
и обратно не поспешила туда зайти. Это может говорить только об одном.
Слом тренда с восходящего на нисходящий произошел.
Падать будем примерно до 1,16 приблизительно. А там посмотрим.
Цели ближайшие внизу.
Не исключен вариант захода цены в зону накопления до 50% ширины этого канала.
Так что будьте внимательны.
Так же по ходу падения будут формироваться боковые каналы, (без них никуда))) )
после выхода в низ из них, можно добавляться к уже существующим позициям.
Всем удачной торговли и побольше профитов.
EUR\USD - сегодня скорее всего будет так - к цели 1.22333
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будущее рубля(к концу Августа) - цель 60.014
EUR\USD - Цель на сегодня 1.22350
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