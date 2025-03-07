FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 412

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Speculator #:

Я всё исправил!!!

Гори все ярким пламенем)))


 
Aleksandr Yakovlev #:

Гори все ярким пламенем)))


Дождь пошел Потух огонь!

 
Vladimir Baskakov #:
Ты сначала посмотри значения MACD AudUsd и UsdChf. Шифа сильнее, поэтому AudChf sell
ты не путай свой краткосрок от МАС иД с долгосроком с проторговкой противоходом и накоплением энергии для взятия в долгую реванша...
[Удален]  
Сергей Криушин #:

ты не путай свой краткосрок от МАС иД с долгосроком с проторговкой противоходом и накоплением энергии для взятия в долгую реванша...

Долгосрок с проторговкой противоходом и накоплением энергии...
Надо поднять тебя в списке
 
Vladimir Baskakov #:
Долгосрок с проторговкой противоходом и накоплением энергии...
Надо поднять тебя в списке

В списке идиотов, да ... ну ты и гад... только не скажу какой... а то забанят...))

[Удален]  
Сергей Криушин #:

В списке идиотов, да ... ну ты и гад... только не скажу какой... а то забанят...))

Почётный список ты чего
 

Вошла в зону сопротивление... 

[Удален]  
Speculator #:

Я всё исправил!!!

Aleksandr Yakovlev #:

Гори все ярким пламенем)))

Ребята, спасибо за графити, вы лучшие!

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Новый прогноз. Выкладывал тут Владимиру скрин по этой паре.

Пока идет все как задумано. Сейчас вижу только бай.

Когда будет выход за 0,6810, буду доливаться.

Всем удачного дня и профитов молчуны.


Как это у тебя получается
 
Vladimir Baskakov #:
Как это у тебя получается

Ты забыл мой скрин 4105. Еще раз внимательно посмотри.

Даже этот поход вниз я отметил. Что не нравится?

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