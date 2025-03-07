FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 412
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я всё исправил!!!
Гори все ярким пламенем)))
Гори все ярким пламенем)))
Дождь пошел Потух огонь!
Ты сначала посмотри значения MACD AudUsd и UsdChf. Шифа сильнее, поэтому AudChf sell
ты не путай свой краткосрок от МАС иД с долгосроком с проторговкой противоходом и накоплением энергии для взятия в долгую реванша...
Долгосрок с проторговкой противоходом и накоплением энергии...
В списке идиотов, да ... ну ты и гад... только не скажу какой... а то забанят...))
В списке идиотов, да ... ну ты и гад... только не скажу какой... а то забанят...))
Вошла в зону сопротивление...
Я всё исправил!!!
Гори все ярким пламенем)))
Ребята, спасибо за графити, вы лучшие!
Новый прогноз. Выкладывал тут Владимиру скрин по этой паре.
Пока идет все как задумано. Сейчас вижу только бай.
Когда будет выход за 0,6810, буду доливаться.
Всем удачного дня и профитов молчуны.
Как это у тебя получается
Ты забыл мой скрин 4105. Еще раз внимательно посмотри.
Даже этот поход вниз я отметил. Что не нравится?