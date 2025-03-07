FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 3

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Алексей Тарабанов:

Фиксируйте прибыль. Просто, сегодня торговать было нечем, но очень хотелось ( 

пока нет чего фиксировать - только налаживаю терминал 

Снимок

 
SanAlex:

пока нет чего фиксировать - только налаживаю терминал 


Трендовые маненько не так тянете и нет разворотных сигналов. А в остальном - всё красиво. 

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Алексей Тарабанов:

Трендовые маненько не так тянете и нет разворотных сигналов. А в остальном - всё красиво. 

Трендовые для красоты - пока не пойму как на них реагировать.

- просто они рисуются от двух последних точек сигнала.

 
SanAlex:

Трендовые для красоты - пока не пойму как на них реагировать.


Реагируй на них как МУЖЧИНА.

Всем привет и с Новым годом друзья)))

 
SanAlex:

Трендовые для красоты - пока не пойму как на них реагировать.

- просто они рисуются от двух последних точек сигнала.

От двух тянуть невозможно. Надо от одной к другой. Одна - это начало тренда, в реальном времени определять не обязательно, на графике видна невооружённым взглядом. Не там, где у Вас. 

 
новая тенденция 2021 - на яндексе (вот прямо на сервисах) вновь появилась реклама форекс-тематики. Пару лет её не было и прорекламировать что-либо подобное было проблемно
 
SanAlex:

пока нет чего фиксировать - только налаживаю терминал 


Не ужели пойдёт до 120 к  слышал такой прогноз, но это не точно . С трудом верил в 25 , а уже 32 
 

Уже 33 000

И как-то лихо растёт

 
Ну если в штатах действительно начнется буча с передачей власти, может и до 133 дойти. 
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Deniiis777 Fedyashin:
Не ужели пойдёт до 120 к  слышал такой прогноз, но это не точно . С трудом верил в 25 , а уже 32 

пока не видно что бы она хотела вниз - пока розовый уровень не пробьёт, будет целится верх.

BTCUSDDaily

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