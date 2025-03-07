FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 3
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Фиксируйте прибыль. Просто, сегодня торговать было нечем, но очень хотелось (
пока нет чего фиксировать - только налаживаю терминал
пока нет чего фиксировать - только налаживаю терминал
Трендовые маненько не так тянете и нет разворотных сигналов. А в остальном - всё красиво.
Трендовые маненько не так тянете и нет разворотных сигналов. А в остальном - всё красиво.
Трендовые для красоты - пока не пойму как на них реагировать.
- просто они рисуются от двух последних точек сигнала.
Трендовые для красоты - пока не пойму как на них реагировать.
Реагируй на них как МУЖЧИНА.
Всем привет и с Новым годом друзья)))
Трендовые для красоты - пока не пойму как на них реагировать.
- просто они рисуются от двух последних точек сигнала.
От двух тянуть невозможно. Надо от одной к другой. Одна - это начало тренда, в реальном времени определять не обязательно, на графике видна невооружённым взглядом. Не там, где у Вас.
пока нет чего фиксировать - только налаживаю терминал
Уже 33 000
И как-то лихо растёт
Не ужели пойдёт до 120 к слышал такой прогноз, но это не точно . С трудом верил в 25 , а уже 32
пока не видно что бы она хотела вниз - пока розовый уровень не пробьёт, будет целится верх.