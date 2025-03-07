FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 49

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SanAlex:

Проверка прогноза от Индикатора Pivot. - Интересно совпадёт прогноз концу дня ?

 

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из 4 пар - 1 пара более мене пошла в ту сторону 


не умею прогнозировать - значить больше не вангую 

- а вот, за три недели из 50 000 рублей. - заработал 90 000 рублей.

Результаты

 
SanAlex:

не умею прогнозировать - значить больше не вангую 

- а вот, за три недели из 50 000 рублей. - заработал 90 000 рублей.


Привет, вполне приличная система и если это автомат, то тем более надо ставить на реал - матожидание выигрыша только чего стоит =156 это же круто...да и просадка вполне адекватная, у тебя грааль в натуре получился, на которого вполне можно положиться... так что продолжай ванговать в том же духе...))

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Сергей Криушин:

Привет, вполне приличная система и если это автомат, то тем более надо ставить на реал - матожидание выигрыша только чего стоит =156 это же круто...да и просадка вполне адекватная, у тебя грааль в натуре получился, на которого вполне можно положиться... так что продолжай ванговать в том же духе...))

Привет! это автомат, только очень за мудрёный. всё ещё прослеживаю его работу. но любой может точно так же испытать, ведь эксперт в открытом доступе.

- а если человек ещё разбирается в написаниях кода он может переделать под себя. 

- нужно всего открытия позиции от 1. индикатора 2. закрытие позиции по прибыли в каждую сторону по отдельности. 3 закрытие общей прибыли.

- и разумную сумму задать на прибыль на 1-2 дня. 

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например по золоту настройка у меня лот 0.02 на 5минутном графике от индикатора открывает позиции 5 туда 5 туда.

в настройке прибыль (тейк профит) 10 000 рублей в какую сторону закроет я не знаю. после как закроется, отбиваем минуса, противоположных позиции.

и так у меня 4 пары, только на EUR\USD и на остальных парах  прибыль (тейк профит) 5 000 рублей.

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и самое главное - общая Прибыль , нужно задать к примеру 15 000  ну за 1.5дня заработает

XAUUSDM5

 
SanAlex:

Привет! это автомат, только очень за мудрёный. всё ещё прослеживаю его работу. но любой может точно так же испытать, ведь эксперт в открытом доступе.

Похоже на мартина, как эта штука называется?

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VVT:

Похоже на мартина, как эта штука называется?

что именно называется ? - если про эксперта - то вот этот https://www.mql5.com/ru/code/30444

Semaphore Line
Semaphore Line
  • www.mql5.com
Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линии
 
SanAlex:

что именно называется ? - если про эксперта - то вот этот https://www.mql5.com/ru/code/30444

Понятно, спасибо

 
SanAlex:

что именно называется ? - если про эксперта - то вот этот https://www.mql5.com/ru/code/30444

Я тогда смотрел - что-то ничего не получилось, но как ты рассказываешь должно вроде получаться, ндо наверно еще разок покрутить, весь смысл как я понял - или в ноль или общая прибыль, если все по тренду пошли... своего рода диверсификация и хеджирование, какие-то удачные пары вытащат прибыль по любому...

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Сергей Криушин:

Я тогда смотрел - что-то ничего не получилось, но как ты рассказываешь должно вроде получаться, ндо наверно еще разок покрутить, весь смысл как я понял - или в ноль или общая прибыль, если все по тренду пошли... своего рода диверсификация и хеджирование, какие-то удачные пары вытащат прибыль по любому...

Наблюдая за процессом, кажется что вообще не чего не заработать. - но когда  закрываются пары в одну из сторон, баланс увеличивается и средства начинают расти. - как я понимаю, после резкого движения из сторон закрывается прибыль и как обычно бывает цена отскакивает - тут то, и происходит набор прибыли. ещё может зависит что на 4 парах. 

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ещё после того как закроет прибыль из сторон - меняется шаблон графика, уже с установленным экспертом с отключенной функцией (открытие позиции от Индикатора)

тут подключаюсь я и выставляю Горизонтальную линию - если цена пойдёт ещё не в мою сторону, тогда ещё прикупит с увеличенным лотом. 

(на картинке выше, видно - последняя открытая позиция была открыта от Горизонтальной линии с лотом 0.08)  

Файлы:
XAUUSDM30.png  54 kb
 

Любопытная история с предстоящими последствиями на рынках. Короткий ролик. Полезно посмотреть. 


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Uladzimir Izerski:

Любопытная история с предстоящими последствиями на рынках. Короткий ролик. Полезно посмотреть. 


Вова,тебе то это зачем, там ни слова про девятую волну
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