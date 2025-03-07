FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 49
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Проверка прогноза от Индикатора Pivot. - Интересно совпадёт прогноз концу дня ?
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из 4 пар - 1 пара более мене пошла в ту сторону
не умею прогнозировать - значить больше не вангую
- а вот, за три недели из 50 000 рублей. - заработал 90 000 рублей.
не умею прогнозировать - значить больше не вангую
- а вот, за три недели из 50 000 рублей. - заработал 90 000 рублей.
Привет, вполне приличная система и если это автомат, то тем более надо ставить на реал - матожидание выигрыша только чего стоит =156 это же круто...да и просадка вполне адекватная, у тебя грааль в натуре получился, на которого вполне можно положиться... так что продолжай ванговать в том же духе...))
Привет, вполне приличная система и если это автомат, то тем более надо ставить на реал - матожидание выигрыша только чего стоит =156 это же круто...да и просадка вполне адекватная, у тебя грааль в натуре получился, на которого вполне можно положиться... так что продолжай ванговать в том же духе...))
Привет! это автомат, только очень за мудрёный. всё ещё прослеживаю его работу. но любой может точно так же испытать, ведь эксперт в открытом доступе.
- а если человек ещё разбирается в написаниях кода он может переделать под себя.
- нужно всего открытия позиции от 1. индикатора 2. закрытие позиции по прибыли в каждую сторону по отдельности. 3 закрытие общей прибыли.
- и разумную сумму задать на прибыль на 1-2 дня.
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например по золоту настройка у меня лот 0.02 на 5минутном графике от индикатора открывает позиции 5 туда 5 туда.
в настройке прибыль (тейк профит) 10 000 рублей в какую сторону закроет я не знаю. после как закроется, отбиваем минуса, противоположных позиции.
и так у меня 4 пары, только на EUR\USD и на остальных парах прибыль (тейк профит) 5 000 рублей.
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и самое главное - общая Прибыль , нужно задать к примеру 15 000 ну за 1.5дня заработает
Привет! это автомат, только очень за мудрёный. всё ещё прослеживаю его работу. но любой может точно так же испытать, ведь эксперт в открытом доступе.
Похоже на мартина, как эта штука называется?
Похоже на мартина, как эта штука называется?
что именно называется ? - если про эксперта - то вот этот https://www.mql5.com/ru/code/30444
что именно называется ? - если про эксперта - то вот этот https://www.mql5.com/ru/code/30444
Понятно, спасибо
что именно называется ? - если про эксперта - то вот этот https://www.mql5.com/ru/code/30444
Я тогда смотрел - что-то ничего не получилось, но как ты рассказываешь должно вроде получаться, ндо наверно еще разок покрутить, весь смысл как я понял - или в ноль или общая прибыль, если все по тренду пошли... своего рода диверсификация и хеджирование, какие-то удачные пары вытащат прибыль по любому...
Я тогда смотрел - что-то ничего не получилось, но как ты рассказываешь должно вроде получаться, ндо наверно еще разок покрутить, весь смысл как я понял - или в ноль или общая прибыль, если все по тренду пошли... своего рода диверсификация и хеджирование, какие-то удачные пары вытащат прибыль по любому...
Наблюдая за процессом, кажется что вообще не чего не заработать. - но когда закрываются пары в одну из сторон, баланс увеличивается и средства начинают расти. - как я понимаю, после резкого движения из сторон закрывается прибыль и как обычно бывает цена отскакивает - тут то, и происходит набор прибыли. ещё может зависит что на 4 парах.
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ещё после того как закроет прибыль из сторон - меняется шаблон графика, уже с установленным экспертом с отключенной функцией (открытие позиции от Индикатора)
тут подключаюсь я и выставляю Горизонтальную линию - если цена пойдёт ещё не в мою сторону, тогда ещё прикупит с увеличенным лотом.
(на картинке выше, видно - последняя открытая позиция была открыта от Горизонтальной линии с лотом 0.08)
Любопытная история с предстоящими последствиями на рынках. Короткий ролик. Полезно посмотреть.
Любопытная история с предстоящими последствиями на рынках. Короткий ролик. Полезно посмотреть.