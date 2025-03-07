FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 130

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CADJPY по закрытии бара можно вставать на покупку со стандартными условиями. не должно быть закрытия бара ниже минимума.


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ALEKSANDR GADZERA:

CADJPY по закрытии бара можно вставать на покупку со стандартными условиями. не должно быть закрытия бара ниже минимума.


Если точнее то в 12:56-12-57 можно вставать на покупку на М1


 
ALEKSANDR GADZERA:

Если точнее то в 12:56-12-57 можно вставать на покупку на М1


CADJPY:  Ну что-то типо того....  я не пошел, у меня хватает ордеров)))


 
ALEKSANDR GADZERA:


GBPUSD:  если вставить на продажу, то как только откроется бар на М30 в 14:30:01 можно открывать ордер на продажу. но он также как GBPJPY вверх надолго


GBPUSD:  ну тогда еще лучше.... будет покупка. По открытию бара!!! в   14:30:01 на М30


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD:  ну тогда еще лучше.... будет покупка. По открытию бара!!! в   14:00:01 на М30


Привет Саш. Я бы не советовал. Первая цель под стрелкой. Но хотя, тебе виднее.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD:  ну тогда еще лучше.... будет покупка. По открытию бара!!! в   14:30:01 на М30


вот от сюда приблизительно


 
Aleksandr Yakovlev:

Привет Саш. Я бы не советовал. Первая цель под стрелкой. Но хотя, тебе виднее.


Привет Сань, да щас глянем, только ошибся по закрытию бара)) в 14:30:01

щас Ракета должна быть вверх....
 
ALEKSANDR GADZERA:

Привет Сань, да щас глянем, только ошибся по закрытию бара)) в 14:30:01

щас Ракета должна быть вверх....

А по этой паре так же вниз идем. Но это чисто мое мнение.

По фунтене жду развязку события. Смотрю только вниз.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Привет Сань, да щас глянем, только ошибся по закрытию бара)) в 14:30:01

щас Ракета должна быть вверх....

GBPUSD: Иногда лучше не мудрить... в 14:30:01 было самое то...


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