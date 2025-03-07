FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 130
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
CADJPY по закрытии бара можно вставать на покупку со стандартными условиями. не должно быть закрытия бара ниже минимума.
.
CADJPY по закрытии бара можно вставать на покупку со стандартными условиями. не должно быть закрытия бара ниже минимума.
Если точнее то в 12:56-12-57 можно вставать на покупку на М1
Если точнее то в 12:56-12-57 можно вставать на покупку на М1
CADJPY: Ну что-то типо того.... я не пошел, у меня хватает ордеров)))
GBPUSD: если вставить на продажу, то как только откроется бар на М30 в 14:30:01 можно открывать ордер на продажу. но он также как GBPJPY вверх надолго
GBPUSD: ну тогда еще лучше.... будет покупка. По открытию бара!!! в 14:30:01 на М30
GBPUSD: ну тогда еще лучше.... будет покупка. По открытию бара!!! в 14:00:01 на М30
Привет Саш. Я бы не советовал. Первая цель под стрелкой. Но хотя, тебе виднее.
GBPUSD: ну тогда еще лучше.... будет покупка. По открытию бара!!! в 14:30:01 на М30
вот от сюда приблизительно
Привет Саш. Я бы не советовал. Первая цель под стрелкой. Но хотя, тебе виднее.
Привет Сань, да щас глянем, только ошибся по закрытию бара)) в 14:30:01щас Ракета должна быть вверх....
Привет Сань, да щас глянем, только ошибся по закрытию бара)) в 14:30:01щас Ракета должна быть вверх....
А по этой паре так же вниз идем. Но это чисто мое мнение.
По фунтене жду развязку события. Смотрю только вниз.
Привет Сань, да щас глянем, только ошибся по закрытию бара)) в 14:30:01щас Ракета должна быть вверх....
GBPUSD: Иногда лучше не мудрить... в 14:30:01 было самое то...