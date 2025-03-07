FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 231
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
от номинала считал, или попсово в пипсах/пунктах ?
В процентах
В процентах
к общему знаменателю не забыл привести ?
стат. выбросы убрал ??
торговые сессии учёл ???
:-)
диавол кроется в деталях
к общему знаменателю не забыл привести ?
стат. выбросы убрал ??
торговые сессии учёл ???
:-)
диавол кроется в деталях
Ну, дьявол кроется в деталях, когда хочется чепуху написать.
А для средней волатильности не надо учитывать этот бред.
Ну, дьявол кроется в деталях, когда хочется чепуху написать.
А для средней волатильности не надо учитывать этот бред.
на бред и чепуху вы ссылку дали..вот то да :-)
на бред и чепуху вы ссылку дали..вот то да :-)
Ладно, показывай где там в таблице Волатильность за последние недель указаны отсутствие выбросов, сессионность и ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ.
Особенно интересно последнее - какой может быть общий знаменатель у разных валютных пар...
Ладно, показывай где там в таблице Волатильность за последние недель указаны отсутствие выбросов, сессионность и ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ.
Особенно интересно последнее - какой может быть общий знаменатель у разных валютных пар...
нельзя впрямую сравнивать волатильности EURUSD и USDJPY - один из них надо "перевернуть" или оба оценить через TickValue (в валюте депо или в чём-то другом, но однообразно)
Школа-же, ёкарный бабай, сравнение величин...
Резкий Фунт с детской неожиданностью сгонял на низа:
А Евра готова повторить его путь... Путь неожиданности:
нельзя впрямую сравнивать волатильности EURUSD и USDJPY - один из них надо "перевернуть" или оценить через TickValue
Школа-же, ёкарный бабай, сравнение величин...
Почему нельзя сравнивать волатильность в процентах?
Все сравнивают, а тут -нельзя...