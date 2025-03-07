FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 231

Новый комментарий
[Удален]  
бакс йена пора на продажу чувствуется))
 
Maxim Kuznetsov #:

от номинала считал, или попсово в пипсах/пунктах ? 

В процентах

 
Dmytryi Nazarchuk #:

В процентах

к общему знаменателю не забыл привести ?

стат. выбросы убрал ??

торговые сессии учёл ???

:-)

диавол кроется в деталях 

 
Maxim Kuznetsov #:

к общему знаменателю не забыл привести ?

стат. выбросы убрал ??

торговые сессии учёл ???

:-)

диавол кроется в деталях 

Ну, дьявол кроется в деталях, когда хочется чепуху написать.

А для средней волатильности не надо учитывать этот бред. 

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Ну, дьявол кроется в деталях, когда хочется чепуху написать.

А для средней волатильности не надо учитывать этот бред. 

на бред и чепуху вы ссылку дали..вот то да :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

на бред и чепуху вы ссылку дали..вот то да :-)

Ладно, показывай где там в таблице Волатильность за последние    недель указаны отсутствие выбросов, сессионность и ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ.

Особенно интересно последнее - какой может быть общий знаменатель у разных валютных пар...  

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Ладно, показывай где там в таблице Волатильность за последние    недель указаны отсутствие выбросов, сессионность и ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ.

Особенно интересно последнее - какой может быть общий знаменатель у разных валютных пар...  

нельзя впрямую сравнивать волатильности EURUSD и USDJPY - один из них надо "перевернуть" или оба оценить через TickValue (в валюте депо или в чём-то другом, но однообразно)

Школа-же, ёкарный бабай, сравнение величин...

 

Резкий Фунт с детской неожиданностью сгонял на низа:


 

А Евра готова повторить его путь... Путь неожиданности:


 
Maxim Kuznetsov #:

нельзя впрямую сравнивать волатильности EURUSD и USDJPY - один из них надо "перевернуть" или оценить через TickValue

Школа-же, ёкарный бабай, сравнение величин...

Почему нельзя сравнивать волатильность в процентах?

Все сравнивают, а тут -нельзя...

1...224225226227228229230231232233234235236237238...476
Новый комментарий