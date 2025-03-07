FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 315

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и на посошок))
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Спокойно ждём прибыли
 
Господа, а вы в силах предсказать флет?))) Для мистера Мартина и его усредняющих друзей жизненно важно
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Sergey Lazarenko #:

Натуральный газ, можно прокатиться вниз


Газ,твои горки вниз)))
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Ivan Butko #:
Господа, а вы в силах предсказать флет?))) Для мистера Мартина и его усредняющих друзей жизненно важно

никто заранее не предскажет

 
dryun777 #:

никто заранее не предскажет

Просто все пытаются предсказать трендовое, направленное движение, а флетовое не предсказывают. Хотя, есть один брокер, его оф страница здесь в ленте новостей иногда пишет "ожидается флет") Но, там фундамент, а хотелось бы ещё и технарей слышать 
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Ivan Butko #:
Просто все пытаются предсказать трендовое, направленное движение, а флетовое не предсказывают. Хотя, есть один брокер, его оф страница здесь в ленте новостей иногда пишет "ожидается флет") Но, там фундамент, а хотелось бы ещё и технарей слышать 
А флет и так видно, когда начался
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Ivan Butko #:
Просто все пытаются предсказать трендовое, направленное движение, а флетовое не предсказывают. Хотя, есть один брокер, его оф страница здесь в ленте новостей иногда пишет "ожидается флет") Но, там фундамент, а хотелось бы ещё и технарей слышать 
Паттерн Вымпел
 
dryun777 #:
Газ,твои горки вниз)))

а где ж твои позиционные сделки? Чо за пипсовка?

 
Vladimir Baskakov #:
Паттерн Вымпел

Благодарю. В копилку методов продления жизни мартина

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