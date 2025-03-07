FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 315
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Натуральный газ, можно прокатиться вниз
Господа, а вы в силах предсказать флет?))) Для мистера Мартина и его усредняющих друзей жизненно важно
никто заранее не предскажет
никто заранее не предскажет
Просто все пытаются предсказать трендовое, направленное движение, а флетовое не предсказывают. Хотя, есть один брокер, его оф страница здесь в ленте новостей иногда пишет "ожидается флет") Но, там фундамент, а хотелось бы ещё и технарей слышать
Просто все пытаются предсказать трендовое, направленное движение, а флетовое не предсказывают. Хотя, есть один брокер, его оф страница здесь в ленте новостей иногда пишет "ожидается флет") Но, там фундамент, а хотелось бы ещё и технарей слышать
Газ,твои горки вниз)))
а где ж твои позиционные сделки? Чо за пипсовка?
Паттерн Вымпел
Благодарю. В копилку методов продления жизни мартина