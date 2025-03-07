FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 428
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Сделка по золоту
одного не понимаю, почему одну сделку нужно держать, если можно сто раз перезайти и иметь гораздо больше чем от одного лота...
одного не понимаю, почему одну сделку нужно держать, если можно сто раз перезайти и иметь гораздо больше чем от одного лота...
Если тебе не нравится мой бантик, так бы и сказал, зачем наговаривать
Всё не могу понять - баба ты или мужик... причем тут бантик, я его вообще не видел, привыкли от лица мужского пола общаться... "а сама наложит толу под корсет - ты проверяй какого полу твой сосед"...
Сергей. Когда ты открываешь сделку, всегда рискуешь.
Вверху, внизу - риск выше в конце движения - можно хорошо влипнуть и поэтому нужно строго смотреть когда будет остановка... на 50-61 в основном это по фибо, но часто идет до упора на все 161, уровни конечно, тоже очень внимательно... риск всегда такой что адреналин зашкаливает, вот сейчас серебро зашло за 50 идет небольшой отскок...закрыл всё и опять буду набирать на этом отскоке....хотя уже риск разворота значительно больше в несколько раз и уже время 22 можно и не набирать...пол лота набрал... а общий риск в процентах даже не могу сказать, нет у меня таких расчетов... как то даже не задумывался...
Вот биткоин так хорошо вверх вроде пошел... ну и я следом... вот и уже 5 часть он у меня отъел... хотя мне аналитики говорили - активно подавать, но я думаю, в долгую он все равно вверх пойдет... да и предел отпущенной ему просадки он уже прошел... ну пусть даже еще столько же пройдет... все равно не дадут ему уже сдохнуть... слишком много на него поставлено... так что мои риски и до 90% доходят... в заначке еще лежит пополнение для подстраховки... и только если пополнения не хватит, то уже слив неизбежен... казино есть казино, никуда не денешься... сам виноват. что так понадеялся на ход в твою сторону...
Вот биткоин так хорошо вверх вроде пошел... ну и я следом... вот и уже 5 часть он у меня отъел... хотя мне аналитики говорили - активно подавать, но я думаю, в долгую он все равно вверх пойдет... да и предел отпущенной ему просадки он уже прошел... ну пусть даже еще столько же пройдет... все равно не дадут ему уже сдохнуть... слишком много на него поставлено... так что мои риски и до 90% доходят... в заначке еще лежит пополнение для подстраховки и только если пополнения не хватит то уже слив неизбежен... казино есть казино, никуда не денешься... сам виноват. что так понадеялся на ход в твою сторону...
Молодец, добавь лот только
Пошел ты в баню...себе добавь и не попрошайничай... и не влезай в мои мысли... без тебя тошно...красавчик с бантиком...))) модераторы забаньте его пожалуйста за вредительство в этой ветке... ну всем и везде от него одно вредительство...
одного не понимаю, почему одну сделку нужно держать, если можно сто раз перезайти и иметь гораздо больше чем от одного лота...
Потому что Я торгую в основном среднесрок
Пошел ты в баню...себе добавь и не попрошайничай... и не влезай в мои мысли... без тебя тошно...красавчик с бантиком...))) модераторы забаньте его пожалуйста за вредительство в этой ветке... ну всем и везде от него одно вредительство...