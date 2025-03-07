FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 31

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Фунт. Если пробьет уровень 1,3701 то откроется цель на 1,3750 и 1,3800. Пока продажи не рассматриваю. 
[Удален]  

Доброе утро

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Аллигатор вроде дал сигнал вниз по фунту

GBPUSDM30 aligator macd.png

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по мкад всё готово для движения - лучшие входы от нулевого уровня 

[Удален]  

Кто куда на прогнозировал по фунту ???

- у меня получился вывод что пойдёт вниз к 1.35805

GBPUSDM30 1.35805

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появилась точка - где лучше закрыться если пойдёт в противоположную сторону. - 1.36845 если цена закрепится выше этой точки.

GBPUSDM30 1.36845.png

 
SanAlex:

Кто куда на прогнозировал по фунту ???

- у меня получился вывод что пойдёт вниз к 1.35805


Текущий пока так, это 2 волны.)))

А ещё 2 волны показывают цель в районе 1.3725

Получается разность цен.

Пока на коротке с мин лотами по входам.

После вчерашнего отскока осталась зона с непробитой ценой и только Time помешал протестировать и закончить 

одну из волн, а это значит что возможен возврат.


[Удален]  
Rustam Galkeev:

Текущий пока так, это 2 волны.)))

А ещё 2 волны показывают цель в районе 1.3725

Получается разность цен.

Пока на коротке с мин лотами по входам.

я вроде с утра с про соня тоже верх думал.

- попив кофе - решил проанализировать, пришёл к выводу что пара решила сходить немного вниз к 1.35805

 
SanAlex:

я вроде с утра с про соня тоже верх думал.

- попив кофе - решил проанализировать, пришёл к выводу что пара решила сходить немного вниз к 1.35805

Пока что - то конкретное прогнозировать тяжело 2 волны наверх

2 вниз, где ты уже дал прогноз норм схож с моим пост среды.)))

Могу только сказать что если текущее падение от экстремума будет более 170пп, что мало вероятно,

так как цена недостигнута а лишь время на исполнение истекло, то будет возврат до завершения данной волны.

Если всё же цена будет более 170пп то при возврате текущий экстремум не будет пробит и стоит ожидать длительное

падение - есть мой пост... ./

Точность прогноза МАКСИМАЛЬНАЯ.
[Удален]  
Rustam Galkeev:

Пока что - то конкретное прогнозировать тяжело 2 волны наверх

2 вниз, где ты уже дал прогноз норм схож с моим пост среды.)))

Могу только сказать что если текущее падение от экстремума будет более 170пп, что мало вероятно,

так как цена недостигнута а лишь время на исполнение истекло, то будет возврат до завершения данной волны.

Если всё же цена будет более 170пп то при возврате текущий экстремум не будет пробит и стоит ожидать длительное

падение - есть мой пост... ./

Точность прогноза МАКСИМАЛЬНАЯ.

я например - забываю что вчера прогнозировал, и не когда не просматриваю прошлое. смотрю из настоящего в будущее .

то есть - на данный момент есть уровни и от них отталкиваюсь.

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Например - у Индикатора Pivot вчера были одни уровни, позавчера другие, а сегодня настоящие на сегодняшний день.

 
SanAlex:

я например - забываю что вчера прогнозировал, и не когда не просматриваю прошлое. смотрю из настоящего в будущее .

то есть - неданный момент есть уровни и от них отталкиваюсь.

Всё помню и прописываю так как рынок идёт по спирале и каждый ценовой уровень очень важен

и построение текущих строиться из прошлого - текущий, а вот будущее при складывается из этих двух компанентов,

т.е прошлого и текущего = будущее + Time. Если цена и Time совпадают то будет 100% разворот,

смотреть только нужно в каком тренде и какая ветка и можно математически высчитать цены,

но это уже другая песня... ./

Вот к примеру вчерашний импульс привёл к обнове экстремума, хотя по сути было банальное вращение,

где  пробой цены 1.3664 стала продолжение, вчерашний пост... ./

 

подходим к евроаукциону, осталось 20 минут

со вчерашнего вечера по всем буквально парам был просто красивейший развод - резкий движ и плавный возврат к прежней цене. 

 
Maxim Kuznetsov:

подходим к евроаукциону, осталось 20 минут

со вчерашнего вечера по всем буквально парам был просто красивейший развод - резкий движ и плавный возврат к прежней цене. 

Кому развод, а кому ожидаемый процесс... ./

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