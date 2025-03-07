FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброе утро
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Аллигатор вроде дал сигнал вниз по фунту
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
по мкад всё готово для движения - лучшие входы от нулевого уровня
Кто куда на прогнозировал по фунту ???
- у меня получился вывод что пойдёт вниз к 1.35805
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
появилась точка - где лучше закрыться если пойдёт в противоположную сторону. - 1.36845 если цена закрепится выше этой точки.
Кто куда на прогнозировал по фунту ???
- у меня получился вывод что пойдёт вниз к 1.35805
Текущий пока так, это 2 волны.)))
А ещё 2 волны показывают цель в районе 1.3725
Получается разность цен.
Пока на коротке с мин лотами по входам.
После вчерашнего отскока осталась зона с непробитой ценой и только Time помешал протестировать и закончить
одну из волн, а это значит что возможен возврат.
Текущий пока так, это 2 волны.)))
А ещё 2 волны показывают цель в районе 1.3725
Получается разность цен.
Пока на коротке с мин лотами по входам.
я вроде с утра с про соня тоже верх думал.
- попив кофе - решил проанализировать, пришёл к выводу что пара решила сходить немного вниз к 1.35805
я вроде с утра с про соня тоже верх думал.
- попив кофе - решил проанализировать, пришёл к выводу что пара решила сходить немного вниз к 1.35805
Пока что - то конкретное прогнозировать тяжело 2 волны наверх
2 вниз, где ты уже дал прогноз норм схож с моим пост среды.)))
Могу только сказать что если текущее падение от экстремума будет более 170пп, что мало вероятно,
так как цена недостигнута а лишь время на исполнение истекло, то будет возврат до завершения данной волны.
Если всё же цена будет более 170пп то при возврате текущий экстремум не будет пробит и стоит ожидать длительное
падение - есть мой пост... ./Точность прогноза МАКСИМАЛЬНАЯ.
Пока что - то конкретное прогнозировать тяжело 2 волны наверх
2 вниз, где ты уже дал прогноз норм схож с моим пост среды.)))
Могу только сказать что если текущее падение от экстремума будет более 170пп, что мало вероятно,
так как цена недостигнута а лишь время на исполнение истекло, то будет возврат до завершения данной волны.
Если всё же цена будет более 170пп то при возврате текущий экстремум не будет пробит и стоит ожидать длительное
падение - есть мой пост... ./Точность прогноза МАКСИМАЛЬНАЯ.
я например - забываю что вчера прогнозировал, и не когда не просматриваю прошлое. смотрю из настоящего в будущее .
то есть - на данный момент есть уровни и от них отталкиваюсь.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Например - у Индикатора Pivot вчера были одни уровни, позавчера другие, а сегодня настоящие на сегодняшний день.
я например - забываю что вчера прогнозировал, и не когда не просматриваю прошлое. смотрю из настоящего в будущее .
то есть - неданный момент есть уровни и от них отталкиваюсь.
Всё помню и прописываю так как рынок идёт по спирале и каждый ценовой уровень очень важен
и построение текущих строиться из прошлого - текущий, а вот будущее при складывается из этих двух компанентов,
т.е прошлого и текущего = будущее + Time. Если цена и Time совпадают то будет 100% разворот,
смотреть только нужно в каком тренде и какая ветка и можно математически высчитать цены,
но это уже другая песня... ./
Вот к примеру вчерашний импульс привёл к обнове экстремума, хотя по сути было банальное вращение,
где пробой цены 1.3664 стала продолжение, вчерашний пост... ./
подходим к евроаукциону, осталось 20 минут
со вчерашнего вечера по всем буквально парам был просто красивейший развод - резкий движ и плавный возврат к прежней цене.
подходим к евроаукциону, осталось 20 минут
со вчерашнего вечера по всем буквально парам был просто красивейший развод - резкий движ и плавный возврат к прежней цене.
Кому развод, а кому ожидаемый процесс... ./