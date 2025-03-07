FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 232
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А Евра готова повторить его путь... Путь неожиданности:
Не знаю про "твоя" "моя" но я на щортах взял две трети движения вниз.
ты куда полетел то? В чем косяк? Где ошибся?
Почему нельзя сравнивать волатильность в процентах?
Все сравнивают, а тут -нельзя...
а потому-чта :-) к примеру волатильность в процентах от номинала у EURUSD и его обратной котировки получится разной. Хотя одно и то-же. И тем паче когда сравниваются USDJPY и EURUSD
Чтобы самого себя не обманывать, перед сравнениями величины надо приводить к общему.
ты же для себя любимого не рекламный сайт, нет цели впарить что-нить ненужное :-)
а потому-чта :-) к примеру волатильность в процентах от номинала у EURUSD и его обратной котировки получится разной.
???? Показывай
Волатильность - это это мера изменчивости курса. Что он падает для прямой котировки, что растет для обратной - все равно
ты куда полетел то? В чем косяк? Где ошибся?
Обычная ситуация и у меня так же бывает, когда зацикливаюсь и сутками всматриваюсь в монитор. И скорее всего у 95% трейдеров такой же график.
GBP\USD-Monthly 1.46157 ------- весёленькая пара намечается на ближайшие три-четыре месяца
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В Европе тоже попа как и в Англии. .не пойдёт евра наверх))ну если только с Европы сообщат,что у них кризиса нет
Все решено за Вас и отображено на графике!
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