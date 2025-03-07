FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 232

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С фунтов вышел,с Ауди вышел..хороший день сегодня))))
Бакс йена только оставлю
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Lesorub #:

А Евра готова повторить его путь... Путь неожиданности:


В Европе тоже попа как и в Англии..не пойдёт евра наверх))ну если только с Европы сообщат,что у них кризиса нет
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Вот вы тут писали,что новости не влияют на валюту,,Ан нет, ещё как повлияли🤣там ещё под пауэла копают,за финансовые махинации,типа и ставку удерживал специально ,манипулировал рынком .. может и бакс тоже полететь в принципе
 
Aleksandr Yakovlev #:

Не знаю про "твоя" "моя" но я на щортах взял две трети движения вниз.

ты куда полетел то? В чем косяк? Где ошибся?

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Dmytryi Nazarchuk #:

Почему нельзя сравнивать волатильность в процентах?

Все сравнивают, а тут -нельзя...

а потому-чта :-) к примеру волатильность в процентах от номинала у EURUSD и его обратной котировки получится разной. Хотя одно и то-же. И тем паче когда сравниваются USDJPY и EURUSD 

Чтобы самого себя не обманывать, перед сравнениями величины надо приводить к общему.

ты же для себя любимого не рекламный сайт, нет цели впарить что-нить ненужное :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

а потому-чта :-) к примеру волатильность в процентах от номинала у EURUSD и его обратной котировки получится разной

???? Показывай

 
Maxim Kuznetsov #:


Волатильность - это это мера изменчивости курса. Что он падает для прямой котировки, что растет для обратной - все равно

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Sergey Lazarenko #:

ты куда полетел то? В чем косяк? Где ошибся?

Обычная ситуация и у меня так же бывает, когда зацикливаюсь и сутками всматриваюсь в монитор. И скорее всего у 95% трейдеров такой же график. 

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GBP\USD-Monthly 1.46157       ------- весёленькая пара намечается на ближайшие три-четыре месяца 

GBPUSDMonthly 1.46157  GBPUSDWeekly

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dryun777 #:
В Европе тоже попа как и в Англии. .не пойдёт евра наверх))ну если только с Европы сообщат,что у них кризиса нет

Все решено за Вас и отображено на графике!

Осталось увидеть подтверждение...

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