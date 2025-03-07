FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 280

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Lesorub #:

Варианты есть...


Эххх,канадец йена упустили))
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Ivan Butko #:

Ехх.. первый мимо. 

Может... вот так


Всё может быть)
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Ivan Butko #:

Ехх.. первый мимо. 

Может... вот так


ты на каком таймфрейме смотришь??

 
dryun777 #:

ты на каком таймфрейме смотришь??

У меня H1 открыт

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таак ..всё закрыл и в обратку)
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австралия новозеландец сигнал вверх...
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бакс франк без вариантов))
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лесоруб..я думаю фунт 36700 дойдёт в любом случае..ты как думаешь??
 
dryun777 #:
лесоруб..я думаю фунт 36700 дойдёт в любом случае..ты как думаешь??

Есть цель внизу:


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Lesorub #:

Есть цель внизу:


ну я 35930 высчитал)))подождём))ещё биток в селл взял..щас смотрю импульс вверх

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