FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 280
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Варианты есть...
Ехх.. первый мимо.
Может... вот так
Ехх.. первый мимо.
Может... вот так
ты на каком таймфрейме смотришь??
ты на каком таймфрейме смотришь??
У меня H1 открыт
лесоруб..я думаю фунт 36700 дойдёт в любом случае..ты как думаешь??
Есть цель внизу:
Есть цель внизу:
ну я 35930 высчитал)))подождём))ещё биток в селл взял..щас смотрю импульс вверх