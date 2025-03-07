FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 339

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По еве сформировалась еще 1 зона консолидации.

Часть сделки после выхода из первой зоны уже закрыл и остаток в БУ переведен. Скорее всего выбьет.

В общем надо посмотреть куда дальше цена пойдет. 


[Удален]  
по японии,,с экспортом у них плоховато,цифры снижаются и Курода на заседании отметил,что сейчас нужна слабая йена..думаю япония может начать удешевлять валюту
 

Вот:


 
Lesorub #:

Вот:


Выбило по БУ. Перезашел.

Скажи, может быть так?


[Удален]  

болше ничего не вижу))

[Удален]  
AUDNZD что-то пошло не так))такое ощущение,что будет вот так!!попробуем))
 
dryun777 #:
AUDNZD что-то пошло не так))такое ощущение,что будет вот так!!попробуем))

Я тебе говорил, что это ложный пробой.

 
dryun777 #:

Кстати можешь сказать сколько пунктов прошла цена по еврофунту вниз, после твоей публикации о 40 п. 

и моего опровержения, что пройдет не более 20 п.?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Кстати можешь сказать сколько пунктов прошла цена по еврофунту вниз, после твоей публикации о 40 п. 

и моего опровержения, что пройдет не более 20 п.?

Вечером посчитаю,напишу..а по этой гребанной audnzd, только взял и вверх пошла..непонятки какие-то
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Кстати можешь сказать сколько пунктов прошла цена по еврофунту вниз, после твоей публикации о 40 п. 

и моего опровержения, что пройдет не более 20 п.?

С того момента как я взял и продал 29 пунктов ,,взял я раньше чем написал,ну и я тебе сообщил ,что я не так считал..если считать с того момента,как ты ответил,то цена прошла где-то 20 пунктов..
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