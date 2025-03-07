FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 339
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По еве сформировалась еще 1 зона консолидации.
Часть сделки после выхода из первой зоны уже закрыл и остаток в БУ переведен. Скорее всего выбьет.
В общем надо посмотреть куда дальше цена пойдет.
Вот:
Вот:
Выбило по БУ. Перезашел.
Скажи, может быть так?
болше ничего не вижу))
AUDNZD что-то пошло не так))такое ощущение,что будет вот так!!попробуем))
Я тебе говорил, что это ложный пробой.
Кстати можешь сказать сколько пунктов прошла цена по еврофунту вниз, после твоей публикации о 40 п.
и моего опровержения, что пройдет не более 20 п.?
Кстати можешь сказать сколько пунктов прошла цена по еврофунту вниз, после твоей публикации о 40 п.
и моего опровержения, что пройдет не более 20 п.?
Кстати можешь сказать сколько пунктов прошла цена по еврофунту вниз, после твоей публикации о 40 п.
и моего опровержения, что пройдет не более 20 п.?