FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 146
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ага, буду просто улучшать.... все равно жду взлета на 150 пунктов
Это по какой паре.?
Это по какой паре.?
по GBPUSD, но видать не сегодня)))
В общем по канадцу выглядит как то так. Долился уже,
частично закрылся, 1 открыл и через несколько п. закрыл. Все в +.
Жду в общем как дальше будет. Но должно так как и предполагал выше.
ага, буду просто улучшать.... все равно жду взлета на 150 пунктов по GBPUSD
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.05.24 08:31
Смотри, тут какой есть косяк:
Правильно...
КУКЛ давно все нарисовал!
Вот, более подробно:
В добрый путь...
По канадцу новая инфа.
Канадский Аукцион:
В добрый путь...
Привет. Еву сегодня так же присмотрел. Чуток пораньше.)))
Канадский Аукцион:
Вижу пока до сюда. 1,26 с половиной. И возможно обновление максимумов. Как то так в общем.
Крипта чешет по шпалам...
USD_JPY
Предположительно формируется коррекция в движении 102.57 - 110.95 , как обычно присутствуют различные варианты развитий а) коррекция сформирована в экстремуме 107,46., в) формируется w- "С" , с) w- "B" не закончила формирование . Уровни - цена группируется в области 108.75 , S\R -109.05 и 108.45 , targets sell - 108.15 , 107.50 , bay - 109.40 и 110.00. На графике MN отметил уровень 105.50 , в области которого формировались длительные тренды .