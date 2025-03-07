FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 146

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ALEKSANDR GADZERA:

ага, буду просто улучшать.... все равно жду взлета на 150 пунктов

Это по какой паре.?

 
Aleksandr Yakovlev:

Это по какой паре.?

по GBPUSD, но видать не сегодня)))

 

В общем по канадцу выглядит как то так. Долился уже,

частично закрылся, 1 открыл и через несколько п. закрыл. Все в +.

Жду в общем как дальше будет. Но должно так как и предполагал выше.


 
ALEKSANDR GADZERA:

ага, буду просто улучшать.... все равно жду взлета на 150 пунктов по GBPUSD

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021

Lesorub, 2021.05.24 08:31

Смотри, тут какой есть косяк:


Правильно...

КУКЛ давно все нарисовал!




Вот, более подробно:


 

В добрый путь...

                                                                                

                                                                              

 
Aleksandr Yakovlev:

По канадцу новая инфа.



Канадский Аукцион:                                                                        


 
Lesorub:

В добрый путь...

                                                                                

                                                                              

Привет. Еву сегодня так же присмотрел. Чуток пораньше.)))


 
Lesorub:

Канадский Аукцион:                                                                        


Вижу пока до сюда. 1,26 с половиной. И возможно обновление максимумов. Как то так в общем.


 

Крипта чешет по шпалам...       


 

     

    USD_JPY


 Предположительно формируется коррекция в движении 102.57 - 110.95 , как обычно присутствуют различные варианты развитий а) коррекция сформирована в экстремуме 107,46.,  в) формируется w- "С" , с) w- "B" не закончила формирование . Уровни - цена группируется в области 108.75  , S\R -109.05 и 108.45 , targets sell - 108.15 , 107.50 , bay - 109.40 и 110.00. На графике MN отметил уровень 105.50 , в области которого формировались длительные тренды .

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