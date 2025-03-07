FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 359
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нельзя, я и сам это понимаю - по этому я ещё в поиске, в одного интерес пропадает - а тут какой то азарт.. - уже пытался, вообще забыть эту пирамиду - скучно мне без графиков.
Знаешь, проблема в том, что народ думать не хочет. Ему выкладываешь готовое, а он проходит мимо вместо того, чтобы углубиться в тему и присоединится к заработку.
Посмотри постом ранее моего последнего, там даже скрин есть.
Знаешь, проблема в том, что народ думать не хочет. Ему выкладываешь готовое, а он проходит мимо вместо того, чтобы углубиться в тему и присоединится к заработку.
А я без домыслов,прогнозов..золото в шорт!!!
Ну и плохо, что без прогнозов.
Даже скрины открывать и смотреть не буду.
Во первых ты так и не научился выкладывать в ветку скрины, а во вторых уже озвучил почему.
Ну и плохо, что без прогнозов.
Даже скрины открывать и смотреть не буду.
Во первых ты так и не научился выкладывать в ветку скрины, а во вторых уже озвучил почему.
Ну в этой ветке так заведено, выкладывать скрины сделок только с конечным прибыльным результатом :)
Ну и плохо, что без прогнозов.
Даже скрины открывать и смотреть не буду.
Во первых ты так и не научился выкладывать в ветку скрины, а во вторых уже озвучил почему.