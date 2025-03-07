FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 359

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SanAlex #:

нельзя, я и сам это понимаю - по этому я ещё в поиске, в одного интерес пропадает - а тут какой то азарт..  - уже пытался, вообще забыть эту пирамиду - скучно мне без графиков.

Знаешь, проблема в том, что народ думать не хочет. Ему выкладываешь готовое, а он проходит мимо вместо того, чтобы углубиться в тему и присоединится к заработку.

 
Vitaly Muzichenko #:

Посмотри постом ранее моего последнего, там даже скрин есть.

Спасибо)))
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Vitaly Muzichenko #:

Знаешь, проблема в том, что народ думать не хочет. Ему выкладываешь готовое, а он проходит мимо вместо того, чтобы углубиться в тему и присоединится к заработку.

К какому заработку, ты зарабатываешь торговлей на Форексе? Давай Стейт, посмотрим, удивимся и будем копировать.
(Уверен ничего не будет)
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Фунт отработал своё,,пора валить))
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А я без домыслов,прогнозов..золото в шорт!!!
 
dryun777 #:
А я без домыслов,прогнозов..золото в шорт!!!

Ну и плохо, что без прогнозов.

Даже скрины открывать и смотреть не буду.

Во первых ты так и не научился выкладывать в ветку скрины, а во вторых уже озвучил почему.

 
Через 5 с половиной часов решение по процентной ставке по фунту. 
 
Aleksandr Yakovlev #:

Ну и плохо, что без прогнозов.

Даже скрины открывать и смотреть не буду.

Во первых ты так и не научился выкладывать в ветку скрины, а во вторых уже озвучил почему.

Ну в этой ветке так заведено, выкладывать скрины сделок только с конечным прибыльным результатом :)

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Aleksandr Yakovlev #:

Ну и плохо, что без прогнозов.

Даже скрины открывать и смотреть не буду.

Во первых ты так и не научился выкладывать в ветку скрины, а во вторых уже озвучил почему.

Я с телефона сейчас Александр, работу работаю)))а золото я просто знаю что вниз пойдет!!но у меня не такие прогнозы,как у некоторых!типа хочет не хочет..я основываюсь на экономической ситуации ))
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