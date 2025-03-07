FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 386

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Надо вот так
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Vladimir Baskakov #:
Надо вот так

странно ты тейк профит ставишь!!почему именно там???

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dryun777 #:

странно ты тейк профит ставишь!!почему именно там???

Мне хватит
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Vladimir Baskakov #:
Мне хватит
А я по недельному смотрю!!просто заранее встал в Лонг,через пару недель скрин скину!))
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dryun777 #:
А я по недельному смотрю!!просто заранее встал в Лонг,через пару недель скрин скину!))
Я и так верю, что сольешь
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Vladimir Baskakov #:
Я и так верю, что сольешь
Ну ты пока смотри,а то прибыль то пустишь
 

странно, да? хочешь продать cad спред самый высокий, хочешь новозеландца, и у него как не странно в 2 выше чем австралийца)



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Vladimir Baskakov #:
Надо вот так
Ты сегодня богат,10 баксов заработал 🤣
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dryun777 #:
Ты сегодня богат,10 баксов заработал 🤣
Привычка
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Vladimir Baskakov #:
Привычка
Чё там по прогнозам??есть что брать??
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