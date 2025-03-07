FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 176

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Aleksandr Yakovlev #:

Привет. Я все понимаю, шпалы это сила))) И не хочу вносить сомнения в твою голову.

Но в моей голове сомнения, что цена не пойдет сейчас туда, где у тебя ТП по канадцу.

Пойдет в обратную сторону. А именно туда, где цена была 20 августа и немного выше.

Но это чисто мое мнение.

КУКЛ все нарисовал на графике:

Идем за КУКЛом...


 
Lesorub #:

КУКЛ все нарисовал на графике:

Идем за КУКЛом...


А, ну если так, то норм)))

 

Аудя...

Евра:

Фунт:


 
Lesorub #:

Аудя...


Ага, пост 1729 я так же говорил. Не встал в шорт.

Счет маленький. Не стал рисковать. И так уже стоял по 3 или 4 парам.

 

Ну и бакс:


[Удален]  

USD\JPY-H2         -----   вроде как отсюда может и верх развернуть к   110.465

USDJPYH2 110.465


 
SanAlex #:

USD\JPY-H2         -----   вроде как отсюда может и верх развернуть к   110.465


Будет так)))

Что то последние дни твои прогнозы страдают немного.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Будет так)))

Что то последние дни твои прогнозы страдают немного.

да я изредка захожу в терминал - всё пытаюсь операционную лучше Win10 найти. Пока 10 лучшая - но есть Андройде прикольные сборки 

andr 

andr 2

andr 3

 
SanAlex #:

да я изредка захожу в терминал - всё пытаюсь операционную лучше Win10 найти. Пока 10 лучшая - но есть Андройде прикольные сборки

форум - мобильная версия в планшете?
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
форум - мобильная версия?

можно переключать - нормально работает на жёстком диске - как обычный планшет - только комп.

в виртуальной машине - всё тоже отлично работает только тормозит немного 

andr 4 

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