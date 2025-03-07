FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 176
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Привет. Я все понимаю, шпалы это сила))) И не хочу вносить сомнения в твою голову.
Но в моей голове сомнения, что цена не пойдет сейчас туда, где у тебя ТП по канадцу.
Пойдет в обратную сторону. А именно туда, где цена была 20 августа и немного выше.
Но это чисто мое мнение.
КУКЛ все нарисовал на графике:
Идем за КУКЛом...
КУКЛ все нарисовал на графике:
Идем за КУКЛом...
А, ну если так, то норм)))
Аудя...
Евра:
Фунт:
Аудя...
Ага, пост 1729 я так же говорил. Не встал в шорт.
Счет маленький. Не стал рисковать. И так уже стоял по 3 или 4 парам.
Ну и бакс:
USD\JPY-H2 ----- вроде как отсюда может и верх развернуть к 110.465
USD\JPY-H2 ----- вроде как отсюда может и верх развернуть к 110.465
Будет так)))
Что то последние дни твои прогнозы страдают немного.
Будет так)))
Что то последние дни твои прогнозы страдают немного.
да я изредка захожу в терминал - всё пытаюсь операционную лучше Win10 найти. Пока 10 лучшая - но есть Андройде прикольные сборки
да я изредка захожу в терминал - всё пытаюсь операционную лучше Win10 найти. Пока 10 лучшая - но есть Андройде прикольные сборки
форум - мобильная версия?
можно переключать - нормально работает на жёстком диске - как обычный планшет - только комп.
в виртуальной машине - всё тоже отлично работает только тормозит немного