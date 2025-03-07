FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 395

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Anton Zverev #:

Смотрю ваши скриншоты, красиво торгуете)

Сколько лет торгуете валютой, если не секрет?
А я на валюте год где то с небольшим,,до этого фондовый рынок и фьючерсы)
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EURCAD брал вчера,потом ночью докупил..но никак не проходит за линию сопротивления,,скорей всего закрою сегодня и войду при пробое..нужен один толчек для этой пары...снижение цены нефти))и пара двинется вверх
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эти сегодня закрыл в минус

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опять брал все пары с йеной и закрыл..ранее писал почему я их не держу.скоро настанет момент,в который можно брать йену на её падение и на неделю две точно)
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dryun777 #:
опять брал все пары с йеной и закрыл..ранее писал почему я их не держу.скоро настанет момент,в который можно брать йену на её падение и на неделю две точно)
Это время уже настало, не тормози
 
dryun777 #:
опять брал все пары с йеной и закрыл..ранее писал почему я их не держу.скоро настанет момент,в который можно брать йену на её падение и на неделю две точно)

А я пробую уже.


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Aleksandr Yakovlev #:

А я пробую уже.


а эту я не беру,она по другому торгуется))если все ены летят в одну сторону,я их беру,,а эта противоположность)

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эту пару закрываю изза фунта))тоже не держу его

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эту оставляю в долгосрок

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и эти вчерашние закрыл

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