FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 395
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Смотрю ваши скриншоты, красиво торгуете)Сколько лет торгуете валютой, если не секрет?
эти сегодня закрыл в минус
опять брал все пары с йеной и закрыл..ранее писал почему я их не держу.скоро настанет момент,в который можно брать йену на её падение и на неделю две точно)
опять брал все пары с йеной и закрыл..ранее писал почему я их не держу.скоро настанет момент,в который можно брать йену на её падение и на неделю две точно)
А я пробую уже.
А я пробую уже.
а эту я не беру,она по другому торгуется))если все ены летят в одну сторону,я их беру,,а эта противоположность)
эту пару закрываю изза фунта))тоже не держу его
эту оставляю в долгосрок
и эти вчерашние закрыл