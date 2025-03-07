FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 149
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Фунтик хорошо идет
После возможного ретеста можно долиться.
EUR_USD
Есть повышающие экстремумы , есть понижающие т.е. есть вероятность формирования "алмазной" структуры по ТА.
Дрын - самый крутой алмаз здесь!
ТР 1.2100, без вариантов...
Евромочилово...
Фунт готовится верх
Фунт готовится верх
Зачем тебе тот Фунт? И дороже и ..., ну его!
Евру барыж!
ТР 1.2100, напомню!!!
кто что думает про рубель - будет падать или нет?
Рыбачь на 78, смело!
Рыбачь на 78, смело!
Спасибо! я не нашел брокера на форексе приходится этот дурацкий терминал (квик) изучать не хрена в нём не разбираюсь, а сбер только с этим терминалом работает
выставил стоп 75 727
В любом МТ есть...
Стоп на 75.72 ?????
Может, за 72.40?
Там скупают на корню пару!
ТР 78.35 ...