FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 149

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Фунтик хорошо идет 

После возможного ретеста можно долиться.


 

    EUR_USD


 Есть повышающие экстремумы , есть понижающие  т.е. есть вероятность формирования "алмазной" структуры по ТА.

Файлы:
EURUSDH3_01_06_2.png  73 kb
 

Дрын - самый крутой алмаз здесь!

ТР 1.2100, без вариантов...




 

Евромочилово...


[Удален]  

Фунт готовится верх 

GBPUSDH1ч

 
SanAlex:

Фунт готовится верх 


Зачем тебе тот Фунт? И дороже и ..., ну его!

Евру барыж!

ТР 1.2100, напомню!!!

[Удален]  

кто что думает про рубель - будет падать или нет?

rubil

 

Рыбачь на 78, смело!          


[Удален]  
Lesorub:

Рыбачь на 78, смело!          


Спасибо! я не нашел брокера на форексе приходится этот дурацкий терминал (квик) изучать не хрена в нём не разбираюсь, а сбер только с этим терминалом работает

выставил стоп 75 727

 

В любом МТ есть...


Стоп на 75.72 ?????

Может, за 72.40?

Там скупают на корню пару!

ТР 78.35 ...

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