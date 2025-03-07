FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 96

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SanAlex:

если там ждать - опять солью демо счёт

- сегодня она выбрала дорогу верх к EURUSDH1 1.19629

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как бы от этих уровней она ходит туда-сюда


Тут загвоздочка есть одна. Цена залетела в прошлую зону накопления.

Если с нее не выберется и останется в ней, то жди внизу.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Тут загвоздочка есть одна. Цена залетела в прошлую зону накопления.

Если с нее не выберется и останется в ней, то жди внизу.


Ведь все эти накопления - для игроков с другими стратегиями. У Вас как я понял больше 1000 тиков нет позиции. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот сегодня по евро\баксу на данный момент 360 тиков движения \\\\\\\\\ если сейчас купить, то до точки 1.19629 - движения будет 700 тиков 

\\\\\\\\\\\ до  1,16150  будет 3000 тиков 

 
SanAlex:

Ведь все эти накопления - для игроков с другими стратегиями. У Вас как я понял больше 1000 тиков нет позиции. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот сегодня по евро\баксу на данный момент 360 тиков движения \\\\\\\\\ если сейчас купить, то до точки 1.19629 - движения будет 700 тиков 

\\\\\\\\\\\ до  1,16150  будет 3000 тиков 

Самое большое я брал 280 п.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Самое большое я брал 280 п.

280 п - то есть 2800 пунктов? вот и уже не знаю как писать что бы можно было понять друг друга и перевёл в тик

 
SanAlex:

280 п - то есть 2800 пунктов? вот и уже не знаю как писать что бы можно было понять друг друга и перевёл в тик

по 5 знаку 2800

 
SanAlex:

Ведь все эти накопления - для игроков с другими стратегиями. У Вас как я понял больше 1000 тиков нет позиции. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот сегодня по евро\баксу на данный момент 360 тиков движения \\\\\\\\\ если сейчас купить, то до точки 1.19629 - движения будет 700 тиков 

\\\\\\\\\\\ до  1,16150  будет 3000 тиков 

Нет, все таки еву не пускают выше.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Нет, все таки еву не пускают выше.

Ну закупились ? трогаем к 1.19629


EURUSDH1 ддд

 
SanAlex:

Ну закупились ? трогаем к 1.19629


Это очень хорошее качество, когда человек может сам семя успокоить и обнадежить)))

Так держать)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Это очень хорошее качество, когда человек может сам семя успокоить и обнадежить)))

Так держать)))

Ведь можно по 2500 рублей в день заработать - так нет, нам же нужно больше. Если 20 дней умножить 2500 - будет нормальная зарплата для среднего класса.

2500

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Это очень хорошее качество, когда человек может сам семя успокоить и обнадежить)))

Так держать)))

а так, вполне может и отработать твоя цель 1.16559 

EURUSDWeekly 1.16559

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