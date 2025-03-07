FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 96
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если там ждать - опять солью демо счёт
- сегодня она выбрала дорогу верх к EURUSDH1 1.19629
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как бы от этих уровней она ходит туда-сюда
Тут загвоздочка есть одна. Цена залетела в прошлую зону накопления.
Если с нее не выберется и останется в ней, то жди внизу.
Тут загвоздочка есть одна. Цена залетела в прошлую зону накопления.
Если с нее не выберется и останется в ней, то жди внизу.
Ведь все эти накопления - для игроков с другими стратегиями. У Вас как я понял больше 1000 тиков нет позиции.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот сегодня по евро\баксу на данный момент 360 тиков движения \\\\\\\\\ если сейчас купить, то до точки 1.19629 - движения будет 700 тиков
\\\\\\\\\\\ до 1,16150 будет 3000 тиков
Ведь все эти накопления - для игроков с другими стратегиями. У Вас как я понял больше 1000 тиков нет позиции.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот сегодня по евро\баксу на данный момент 360 тиков движения \\\\\\\\\ если сейчас купить, то до точки 1.19629 - движения будет 700 тиков
\\\\\\\\\\\ до 1,16150 будет 3000 тиков
Самое большое я брал 280 п.
Самое большое я брал 280 п.
280 п - то есть 2800 пунктов? вот и уже не знаю как писать что бы можно было понять друг друга и перевёл в тик
280 п - то есть 2800 пунктов? вот и уже не знаю как писать что бы можно было понять друг друга и перевёл в тик
по 5 знаку 2800
Ведь все эти накопления - для игроков с другими стратегиями. У Вас как я понял больше 1000 тиков нет позиции.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот сегодня по евро\баксу на данный момент 360 тиков движения \\\\\\\\\ если сейчас купить, то до точки 1.19629 - движения будет 700 тиков
\\\\\\\\\\\ до 1,16150 будет 3000 тиков
Нет, все таки еву не пускают выше.
Нет, все таки еву не пускают выше.
Ну закупились ? трогаем к 1.19629
Ну закупились ? трогаем к 1.19629
Это очень хорошее качество, когда человек может сам семя успокоить и обнадежить)))
Так держать)))
Это очень хорошее качество, когда человек может сам семя успокоить и обнадежить)))
Так держать)))
Ведь можно по 2500 рублей в день заработать - так нет, нам же нужно больше. Если 20 дней умножить 2500 - будет нормальная зарплата для среднего класса.
Это очень хорошее качество, когда человек может сам семя успокоить и обнадежить)))
Так держать)))
а так, вполне может и отработать твоя цель 1.16559