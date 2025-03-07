FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 195

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dryun777 #:
Ты как смайлики ставишь?))и!!ну его,эту крипту...по парам тоже бабло намечается😄

У него собственный набор лесоруба)

[Удален]  
MakarFX #:

У него собственный набор лесоруба)

ааа..ясно)))







 

Душите Луня... 

И сматывайтесь с Евры помалу:       


 
Lesorub #:

Душите Луня... 


Задушишь его, как же...
На то он и лунь ;)
Пока луну не заденет...
 
Renat Akhtyamov #:
Задушишь его, как же...
На то он и лунь ;)
Пока луну не заденет...

Все на графике есть давно!!!

 
Lesorub #:

Все на графике есть давно!!!

На Н1?
Да ладно;)
Месячишки прикинь
 
Renat Akhtyamov #:
На Н1?
Да ладно;)
Месячишки прикинь

У нас, наверное, месяца разные...

И недельки:


 
Renat Akhtyamov #:
На Н1?
Да ладно;)

Держи еще плюшку ...


 

Вышел из фунтика:

Нужно смотреть, где покупать...

[Удален]  
оххх чувствую по фунту выстрел намечается...многие прикурят)))))))))))))))))
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