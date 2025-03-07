FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 195
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты как смайлики ставишь?))и!!ну его,эту крипту...по парам тоже бабло намечается😄
У него собственный набор лесоруба)
У него собственный набор лесоруба)
ааа..ясно)))
Душите Луня...
И сматывайтесь с Евры помалу:
Душите Луня...
Задушишь его, как же...
Все на графике есть давно!!!
Все на графике есть давно!!!
На Н1?
У нас, наверное, месяца разные...
И недельки:
На Н1?
Держи еще плюшку ...
Вышел из фунтика:
Нужно смотреть, где покупать...