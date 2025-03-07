FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 253
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Первый раз такой паттерн вижу))))
кгижку не до конца видать прочёл))))
Знаю один))) Флаг называется)))
паттерны!!!!
когда-то так прогноз видел. ( В одном окне MACD -10\15\13 . Stochastic -21\3\2 . ) ( MA -144 ) --- Показывает на этот уровень EUR\AUDH2 --- 1.60787
Знаю один))) Флаг называется)))
я пятиминутки совсем не рассматриваю)))имел ввиду свечи,съедают их))вот же флаг был,отработал)))
Я не буду вносить изменения в твои устоявшиеся взгляды на картину рисуемую ценой.
Все в твоих руках. Торгуй как умеешь. Главное, чтобы в прибыли)))
всё закрыыл)))погода портится,не к добру)))знаки!!!!
Вот так значит. Закралась в твой мозг искра сомнения.
Я не буду вносить изменения в твои устоявшиеся взгляды на картину рисуемую ценой.
Все в твоих руках. Торгуй как умеешь. Главное, чтобы в прибыли)))
Вот так значит. Закралась в твой мозг искра сомнения.
EUR\AUD-M30 1.60574