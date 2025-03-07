FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 253

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Aleksandr Yakovlev #:

Первый раз такой паттерн вижу))))

кгижку не до конца видать прочёл))))
 
dryun777 #:
кгижку не до конца видать прочёл))))

Знаю один))) Флаг называется)))


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dryun777 #:
паттерны!!!!

когда-то так прогноз видел. ( В одном окне MACD -10\15\13 . Stochastic -21\3\2 . ) ( MA -144 ) --- Показывает на этот уровень EUR\AUDH2     --- 1.60787

EURAUDH2 1.60787

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Aleksandr Yakovlev #:

Знаю один))) Флаг называется)))


я пятиминутки совсем не рассматриваю)))имел ввиду свечи,съедают их))вот же флаг был,отработал)))
Файлы:
Screenshot_8.jpg  26 kb
 
dryun777 #:
я пятиминутки совсем не рассматриваю)))имел ввиду свечи,съедают их))вот же флаг был,отработал)))

Я не буду вносить изменения в твои устоявшиеся взгляды на картину рисуемую ценой.

Все в твоих руках. Торгуй как умеешь. Главное, чтобы в прибыли)))

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всё закрыыл)))погода портится,не к добру)))знаки!!!!
Файлы:
Screenshot_1_LI.jpg  1687 kb
 
dryun777 #:
всё закрыыл)))погода портится,не к добру)))знаки!!!!

Вот так значит. Закралась в твой мозг искра сомнения.

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Aleksandr Yakovlev #:

Я не буду вносить изменения в твои устоявшиеся взгляды на картину рисуемую ценой.

Все в твоих руках. Торгуй как умеешь. Главное, чтобы в прибыли)))

а по  сути у нас дискусия по спекулятивным сделкам внутри дня!!!!а если рассматривать таймфрейм д1,то как я говорил завтра видно будет)))ты сам чертил,либо вниз либо вверх..тут же не угадаешь с точностью 100%вот сегодня новая зеландия ставку подняла и по логике  валюта должна дорожать,а она дешевеет,парадокс))))
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Aleksandr Yakovlev #:

Вот так значит. Закралась в твой мозг искра сомнения.

сомнения всегда есть))
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EUR\AUD-M30      1.60574

EURAUDM30 1.60574

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