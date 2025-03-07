FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 274
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мт4 да!
Я взял,и забуду про неё..на месяцев 2-3
AUD\CAD-Monthly смотря в какую сторону взяли
AUD\CAD-Daily недельный и дневной вниз хочет
Обнова:
EUR\USD-M15 --- вероятность падения 48 процентов против 46
\\\\\\\\\\\\
EUR\USD-H4 --- здесь по больше процентов
AUD\CAD-Monthly смотря в какую сторону взяли
AUD\CAD-Daily недельный и дневной вниз хочет
Лонг конечно))
AUD\CAD-H2 ------ Сегодня нацелилась к 0.9230
AUD\CAD-H2 ------ Сегодня нацелилась к 0.9230
AUD\CAD-H2 ------ Сегодня нацелилась к 0.9230
ну не как, себя не приучу - когда эксперт работает в автомате, не совать носа а тем более рук.
- только взял закрыл и она попёрла