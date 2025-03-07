FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 274

Новый комментарий
[Удален]  
SanAlex #:

мт4 да!

Посмотри биток,,компа нету щас,с телефона сижу)))
[Удален]  
dryun777 #:
Я взял,и забуду про неё..на месяцев 2-3

AUD\CAD-Monthly           смотря в какую сторону взяли 

AUDCADMonthly

AUD\CAD-Daily         недельный и дневной вниз хочет 

AUDCADDaily

 

Обнова:


[Удален]  

EUR\USD-M15         ---  вероятность падения 48 процентов против 46 

EURUSDM15

\\\\\\\\\\\\

EUR\USD-H4         --- здесь по больше процентов 

EURUSDH4 

[Удален]  
SanAlex #:

AUD\CAD-Monthly           смотря в какую сторону взяли 

AUD\CAD-Daily         недельный и дневной вниз хочет 


Лонг конечно))
[Удален]  
dryun777 #:
Лонг конечно))

AUD\CAD-H2      ------    Сегодня нацелилась к 0.9230

AUDCADH2 0.9230

[Удален]  
SanAlex #:

AUD\CAD-H2      ------    Сегодня нацелилась к 0.9230


Теперь австралиец расти должен))
[Удален]  
SanAlex #:

AUD\CAD-H2      ------    Сегодня нацелилась к 0.9230


Я её рассматривал по графику w1.=поглощение
[Удален]  
Кто на Ауди стоял в Лонг.  Держитесь)))
[Удален]  

ну не как, себя не приучу - когда эксперт работает в автомате, не совать носа а тем более рук.

- только взял закрыл и она попёрла 

EURUSDH1 222 

1...267268269270271272273274275276277278279280281...476
Новый комментарий