FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 368

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Aleksandr Yakovlev #:

По евро фунту лимитка баевская стоит уже.

Завтра может сработать. Если нет, то вечерком удалю. Хотя должна)))


Круто, а когда планируешь зарабатывать?
 
Vladimir Baskakov #:
Круто, а когда планируешь зарабатывать?

Вот как отправлю тебя в баню, так и начну)))

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Aleksandr Yakovlev #:

Вот как отправлю тебя в баню, так и начну)))

Мечтатель
 
Vladimir Baskakov #:
Мечтатель

Смотрю ты весь день терпел и ждал, когда же я окараюсь в своих прогнозах.

"Блин, а он все точно и точно. Что делать"

И ничего не придумал, как какую то хрень спросить. Я не удивляюсь тебе. Ты в своем репертуаре. 

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Смотрю ты весь день терпел и ждал, когда же я окараюсь в своих прогнозах.

"Блин, а он все точно и точно. Что делать"

И ничего не придумал, как какую то хрень спросить. Я не удивляюсь тебе. Ты в своем репертуаре. И не старайся отвечать мне.

Ошибаешься, я не читаю твои прогнозы, ибо знаю , чем они закончатся
 
Vladimir Baskakov #:
Ошибаешься, я не читаю твои прогнозы, ибо знаю , чем они закончатся

Конечно знаешь. Плюсом)))

Поэтому и яд с твоей челюсти брызжет)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Конечно знаешь. Плюсом)))

Поэтому и яд с твоей челюсти брызжет)))

Жалость, к детям и жене
 
Vladimir Baskakov #:
Жалость, к детям и жене

Ладно Владимир, ползи в другую ветку. 

Больше я тебе не отвечу.

 
Aleksandr Yakovlev #:

А ни че так енька, прет и прет. Аж глаз радуется)))

ТС рулит)))


КУКЛ не Фрайер...


 
Lesorub #:

КУКЛ не Фрайер...


У меня кстати такие же мысли есть, что сначала обновит все максимумы (дневные), а потом глобально вниз.

Но грех не воспользоваться сигналами на продажу.
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