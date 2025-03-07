FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 368
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По евро фунту лимитка баевская стоит уже.
Завтра может сработать. Если нет, то вечерком удалю. Хотя должна)))
Круто, а когда планируешь зарабатывать?
Вот как отправлю тебя в баню, так и начну)))
Вот как отправлю тебя в баню, так и начну)))
Мечтатель
Смотрю ты весь день терпел и ждал, когда же я окараюсь в своих прогнозах.
"Блин, а он все точно и точно. Что делать"
И ничего не придумал, как какую то хрень спросить. Я не удивляюсь тебе. Ты в своем репертуаре.
Смотрю ты весь день терпел и ждал, когда же я окараюсь в своих прогнозах.
"Блин, а он все точно и точно. Что делать"
И ничего не придумал, как какую то хрень спросить. Я не удивляюсь тебе. Ты в своем репертуаре. И не старайся отвечать мне.
Ошибаешься, я не читаю твои прогнозы, ибо знаю , чем они закончатся
Конечно знаешь. Плюсом)))
Поэтому и яд с твоей челюсти брызжет)))
Конечно знаешь. Плюсом)))
Поэтому и яд с твоей челюсти брызжет)))
Жалость, к детям и жене
Ладно Владимир, ползи в другую ветку.
Больше я тебе не отвечу.
А ни че так енька, прет и прет. Аж глаз радуется)))
ТС рулит)))
КУКЛ не Фрайер...
КУКЛ не Фрайер...
У меня кстати такие же мысли есть, что сначала обновит все максимумы (дневные), а потом глобально вниз.Но грех не воспользоваться сигналами на продажу.