FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 12
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просто нонки сегодня
вот и радуются
;)
ни фига себе отметили :-) До комендантского часа...
ни фига себе отметили :-) До комендантского часа...
нонки отпрыгали...
по всем парам флет
нонки отпрыгали...
по всем парам флет
По вашему наверх должны уйти?
Ох, какая эйфория по доллару после избрания демократа.
Надолго-ли?
Ох, какая эйфория по доллару после избрания демократа.
Надолго-ли?
походу фунт двинул сюда 1.34182(1.34373)
Всем привет. Прогноз по новозеландцу. ТП в районе 0,70
походу фунт двинул сюда 1.34182(1.34373)
всё равно, больше шансов что пойдёт вниз к 1.34764
Не угадаете...
Как в аптеке!
Пост 99...