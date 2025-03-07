FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 12

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Renat Akhtyamov:

просто нонки сегодня

вот и радуются

;)

ни фига себе отметили :-) До комендантского часа...

 
Maxim Kuznetsov:

ни фига себе отметили :-) До комендантского часа...

нонки отпрыгали...

по всем парам флет

 
Renat Akhtyamov:

нонки отпрыгали...

по всем парам флет

По вашему наверх должны уйти?

 

Ох, какая эйфория по доллару после избрания демократа.

Надолго-ли?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Ох, какая эйфория по доллару после избрания демократа.

Надолго-ли?

Какая эйфория по доллару, у кого и где это видно?
[Удален]  

походу фунт двинул сюда 1.34182(1.34373)

GBPUSDH2 1.34182

GBPUSDH2 1.34373

Файлы:
GBPUSDM30.png  34 kb
 

Всем привет. Прогноз по новозеландцу. ТП в районе 0,70


[Удален]  
SanAlex:

походу фунт двинул сюда 1.34182(1.34373)


всё равно, больше шансов что пойдёт вниз к 1.34764

GBPUSDH2 1.34764

 

Не угадаете...


 

Как в аптеке!

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