FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 238

Новый комментарий
[Удален]  
SanAlex #:

пока ещё рано - на 30 минутном смотрю, вроде пытается побороть направление.

 

против тренда идёшь))я  взял,мне хватит

Файлы:
Screenshot_12.jpg  12 kb
[Удален]  
dryun777 #:

против тренда идёшь))я  взял,мне хватит

XAU\USD-Daily 1817.95   ------ да тренд, очень затянулся - должен же он, когда ни будь, изменится. Очень да же, хорошее место для разворота, этого тренда. 

XAUUSDDaily 1817.95

[Удален]  
SanAlex #:

XAU\USD-Daily 1817.95   ------ да тренд, очень затянулся - должен же он, когда ни будь, изменится. Очень да же, хорошее место для разворота, этого тренда. 


золото это пузырь надутый во время пандемии..когда в мире херово,инвесторы вкладываются в драг металлы...прошёл пик уже..золото откатится к уровню до пандемии!!лучше бери вниз до 1680..я возьму 0.1 лот на пробу и посмотрю))

[Удален]  
попытка номер два по сигналам советника))первая попытка не увенчалась успехом..золото не счёт)
Файлы:
Screenshot_000.jpg  62 kb
 
Напомню, что сегодня последний день финансового года.
[Удален]  
смущает только одна пара,никак не хочет идти вниз))ну подождём
Файлы:
Screenshot_7.jpg  71 kb
[Удален]  
пробой неизбежен)
Файлы:
Screenshot_8_LI.jpg  1881 kb
[Удален]  
все пары с фунтом наверх хотят..теперь фунт возьмёт своё))
[Удален]  
Uladzimir Izerski #:
Напомню, что сегодня последний день финансового года

а что меняется на валюте в этот день?

[Удален]  
SanAlex #:

XAU\USD-H2      ---- Кто желает - попытать удачу!  с трудом верится что дойдёт к 1758.94  ну а, в друг!

XAU\USD 1758.94  --------- Почему когда с трудом верится - так и бывает!?

XAUUSD1758.94

1...231232233234235236237238239240241242243244245...476
Новый комментарий