FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 238
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пока ещё рано - на 30 минутном смотрю, вроде пытается побороть направление.
против тренда идёшь))я взял,мне хватит
против тренда идёшь))я взял,мне хватит
XAU\USD-Daily 1817.95 ------ да тренд, очень затянулся - должен же он, когда ни будь, изменится. Очень да же, хорошее место для разворота, этого тренда.
XAU\USD-Daily 1817.95 ------ да тренд, очень затянулся - должен же он, когда ни будь, изменится. Очень да же, хорошее место для разворота, этого тренда.
золото это пузырь надутый во время пандемии..когда в мире херово,инвесторы вкладываются в драг металлы...прошёл пик уже..золото откатится к уровню до пандемии!!лучше бери вниз до 1680..я возьму 0.1 лот на пробу и посмотрю))
Напомню, что сегодня последний день финансового года
а что меняется на валюте в этот день?
XAU\USD-H2 ---- Кто желает - попытать удачу! с трудом верится что дойдёт к 1758.94 ну а, в друг!
XAU\USD 1758.94 --------- Почему когда с трудом верится - так и бывает!?