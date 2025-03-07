FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 153

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Доброго времени суток ! 

Есть у кого прогноз по евро бакс на сегодня ?

Спасибо .

[Удален]  
Deniiis777 Fedyashin:

Доброго времени суток ! 

Есть у кого прогноз по евро бакс на сегодня ?

Спасибо .

(как я вижу ситуацию на сегодня(-у каждого свой взгляд))

- больше шансов на сегодня - что вниз двинет к цели 1.21320 (от уровня Pivot(где стрелочек наставил) - выше уровня в покупки , ниже уровня в продажи)

EURUSDM30

 

Вижу, что Аннушка ежедневно смазывает рельсы маслом.

hh4

[Удален]  

скорее всего пробьёт этот уровень 1.21860 и двинет к 1.22362

EURUSDM5 1.21860

 
SanAlex:

скорее всего пробьёт этот уровень 1.21860 и двинет к 1.22362


Если согнуться пониже и заглянуть под юбку Еве можно увидеть такую картину.

Только не требуйте от меня доказательств куда пойдет цена дальше.

Не знаю)))) Есть два направления))

hh1_2

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Если согнуться пониже и заглянуть под юбку Еве можно увидеть такую картину.

Только не требуйте от меня доказательств куда пойдет цена дальше.

Не знаю)))) Есть два направления))


Вы наверное смотрите на мои картинки - как и я на ваши - нечего не понимаю.

 
SanAlex:

Вы наверное смотрите на мои картинки - как и я на ваши - нечего не понимаю.

Мне понятны твои творческие мысли. Даже считаю, что успешно были озвучены. ++)

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Мне понятны твои творческие мысли. Даже считаю, что успешно были озвучены. ++)

Ну и хорошо - поняли друг друга - значит двигаем сюда 1.30126

EURUSDMonthly 1.30126

 
SanAlex:

Ну и хорошо - поняли друг друга - значит двигаем сюда 1.30126


Нахожу логическое понимание в мыслях и смыслах, но история может переписать мысли и смыслы мгновенно.

Раньше мне теща подсказывала правильное решение, теперь она на небесах, ищу надежные средства связи с ней.

Серьёзно.)))

 
SanAlex:

Ну и хорошо - поняли друг друга - значит двигаем сюда 1.30126


Если серьёзно?,

то мне импонирует такая раскладка. Заходи на мой канал. Надеюсь мы найдем общее понимание.

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