FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 153
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго времени суток !
Есть у кого прогноз по евро бакс на сегодня ?
Спасибо .
Доброго времени суток !
Есть у кого прогноз по евро бакс на сегодня ?
Спасибо .
(как я вижу ситуацию на сегодня(-у каждого свой взгляд))
- больше шансов на сегодня - что вниз двинет к цели 1.21320 (от уровня Pivot(где стрелочек наставил) - выше уровня в покупки , ниже уровня в продажи)
Вижу, что Аннушка ежедневно смазывает рельсы маслом.
скорее всего пробьёт этот уровень 1.21860 и двинет к 1.22362
скорее всего пробьёт этот уровень 1.21860 и двинет к 1.22362
Если согнуться пониже и заглянуть под юбку Еве можно увидеть такую картину.
Только не требуйте от меня доказательств куда пойдет цена дальше.
Не знаю)))) Есть два направления))
Если согнуться пониже и заглянуть под юбку Еве можно увидеть такую картину.
Только не требуйте от меня доказательств куда пойдет цена дальше.
Не знаю)))) Есть два направления))
Вы наверное смотрите на мои картинки - как и я на ваши - нечего не понимаю.
Вы наверное смотрите на мои картинки - как и я на ваши - нечего не понимаю.
Мне понятны твои творческие мысли. Даже считаю, что успешно были озвучены. ++)
Мне понятны твои творческие мысли. Даже считаю, что успешно были озвучены. ++)
Ну и хорошо - поняли друг друга - значит двигаем сюда 1.30126
Ну и хорошо - поняли друг друга - значит двигаем сюда 1.30126
Нахожу логическое понимание в мыслях и смыслах, но история может переписать мысли и смыслы мгновенно.
Раньше мне теща подсказывала правильное решение, теперь она на небесах, ищу надежные средства связи с ней.
Серьёзно.)))
Ну и хорошо - поняли друг друга - значит двигаем сюда 1.30126
Если серьёзно?,
то мне импонирует такая раскладка. Заходи на мой канал. Надеюсь мы найдем общее понимание.